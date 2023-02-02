Гордон: Поворознюк будет сидеть. Показательно. Если не смоется сейчас. И будут сидеть те, кто покрывал эту гниду

Гордон: Поворознюк, собирай чемоданы! Или из Украины дуй, или готовь себе тюремный чемодан, тебе он там пригодится Фото: Gordonua.com

Гордон рассказал, что группа журналистов-расследователей продолжает расследовать деятельность Поворознюка.

"Задача одна – вывести этого бандита на чистую воду. Ну и результат перевершив усі очікування. Оказалось, что Поворознюк – бандит, четырежды судимый и один раз сидевший, убийца, вор, рейдер, грабитель, мошенник и просто наглая сущность, которая с автоматом постоянно ездит и этот автомат применяет в деле... Мало того, оказалось, он купил себе погоны генерал-майора. Вообще не бывший в армии! Генерал-майора, оказывается, у нас можно купить! Мы сейчас выясняем, у кого он купил, за сколько. Он купил себе звание профессора. Он, оказалось, русский масон – он с Россией связан, ему вручен масонский орден", – рассказал журналист.

Гордон напомнил, как начался их публичный конфликт. Он рассказал, что несколько месяцев назад увидел интервью ведущей "1+1" Натальи Мосейчук с Поворознюком и тоже захотел записать с ним программу.

"Я посмотрел отрывок интервью и подумал: "Какой классный чувак! Он так по-народному каже, знаешь, як у глубінці, у селах народ каже... Такий він, афористичний, розважливий, такий суржик у нього..." Ну понравился он мне! На [президента России Владимира] Путина нагнал. "Молодец, – думаю, – классно". Он прикольный чувак, а меня всегда манят нестандартные люди", – рассказал Гордон.

По его словам, он попросил Бацман договориться с Поворознюком об интервью. Журналист подчеркнул, что сам с Поворознюком не контактировал, сообщение ему написала Бацман – предприниматель ей не ответил.

"Потом уже, спустя время, он говорит: "Гордон мне позвонил и говорит: "Дай мне интервью, а я его послал на три буквы". Ты знаешь, я никому не звоню вообще, тем более не пишу. Мне писать неоткуда, у меня в целях безопасности телефона нет. Чучело! Я ему не звонил, клянусь, не звонил", – сказал Гордон.

После этого, напомнил журналист, в одном из эфиров Поворознюк назвал его агентом ФСБ и сказал, что у него есть квартира в одном из самых элитных комплексов в Москве.

"Понимаешь, если бы это сказал алкаш подзаборный – ну все равно. Ты знаешь, как я реагирую на хейт – смеюсь всегда. Но это сказал человек, которого во время войны раскрутили с точки зрения патриота, с точки зрения защитника Украины, и меня это задело. Это ложь – и одна, и вторая", – сказал Гордон.

Он еще раз повторил, что у него никогда не было никакой недвижимости и бизнеса в России, и напомнил, что этот фейк первым распространил российский пропагандист, "фээсбэшная консерва" Андрей Караулов.

"Поворознюк сказал, что я агент ФСБ. Это ложь, это неправда, он соврал. Я никогда не был агентом ни одной спецслужб. [Он сказал это] зная о моих отношениях с Россией, зная о том, как и что я много лет говорю [о ней]... Во время войны Россия мне дает самую большую "награду": я и "иноагент", и внесен в реестр террористов и экстремистов, и на меня заведено уголовное дело по трем или четырем статьям, я заочно арестован в России и объявлен в розыск... И ты, сука, еще называешь меня агентом ФСБ?" – возмутился Гордон.

После этих заявлений Поворознюка Гордон потребовал у него публичных извинений.

"Я ему говорю, обращаясь с экрана: "Два дня тебе – извинись. Ты соврал дважды. Ты дважды нагло, оскорбительно для меня соврал. Извинись!" Но он не извинился. Я предупредил по-честному. Я сказал: "Если ты не извинишься, я тебе посвящу время и испорчу тебе жизнь. Репутацию твою испорчу и жизнь". Я тогда о нем еще ничего не знал – так, доносились разные слухи... Он не захотел извиняться, но я же всегда держу слово, ты же знаешь", – сказал Гордон.

Он напомнил, что уже выпустил интервью с фермером из Кировоградской области Юрием Ткачем, который рассказал, что пострадал от действий Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк нанес ему три огнестрельных ранения, из-за чего тот получил инвалидность. Ткач утверждает, что Поворознюк держит в страхе жителей всего района, а правоохранительные органы области мало реагируют на его действия, поскольку бизнесмен утверждает, что имеет связи в высших органах власти.

"Но это интервью с Юрием Ткачем – просто конфетки, цветочки. Все, что мы будем публиковать дальше, – это "страх божий Оксана". Ты знаешь анекдот про "венчается раб божий Тарас и страх божий Оксана?" Вот все остальное – это "страх божий Оксана". Я могу сказать еще раз: Поворознюк будет сидеть. Показательно. Ну если не смоется сейчас. Показательно будет сидеть! Будут сидеть все те, кто его покрывал, кто за деньги преступные, которые он платил, во власти покрывал эту гниду. Мы покажем обществу, какой беспредел и произвол происходил в отдельно взятой Кировоградской области", – пообещал журналист.

Гордон также опроверг утверждения Поворознюка, что он писал ему сообщения (30 января во время YouTube-стрима предприниматель заявил, что журналист прислал ему сообщения "с матюками" и призывал "п...здовать из Украины"). Гордон напомнил, что администраторы Telegram-канала "Джокер" признались, что это они разыграли Поворознюка и больше месяца с ним общались от имени Гордона.

"Просто после каждого моего сообщения Поворознюк вылазил в YouTube и кричал, что ему пишет Гордон. Хворі люди", – написал "Джокер".

Гордон еще раз подчеркнул, что добьется наказания для Поворознюка.

"Я эту жиропу загоню! Загоню на глазах у всей страны. Ему будет больно, он будет визжать, козел, но он получит по заслугам. Он будет у меня жрать баланду тюремную, я это обещаю. Я никогда слова на ветер не бросаю, и, если я так говорю, значит, у меня уже достаточно фактов, доказательств, чтобы это жирное говно село в тюрьму, – сказал Гордон. – Поворознюк, собирай чемоданы! Или из Украины дуй, или готовь себе тюремный чемодан, тебе он там пригодится".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube