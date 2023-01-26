Гордон: Хочу сказать Поворознюку: "Сашко, собирайся и дуй из Украины, иначе тебя посадят!"

"Пользуюсь случаем, хочу сказать Поворознюку: "Сашко, собирайся и дуй из Украины, иначе тебя посадят!" Наши журналисты-расследователи уже накопали про тебя страшные факты. Страшные! Ты у нас лидер ОПГ, убийца, как выясняется, ты калечил людей, избивал, стрелял по людям... Ты преступник и в свете последних веяний сядешь в тюрьму. Поэтому мой тебе человеческий совет, я не злой: быстрее сматывайся, чтобы тебя в Украине не было. Воспользуешься моим советом – умный, не воспользуешься – дурак. Но дураков и не жалко", – сказал Гордон.

Он сообщил, что все собранные журналистами факты будут обнародованы, а общество после этого ждет "сеанс отрезвления".

"Поворознюка ждет страшная история, а общество ждет сеанс отрезвления, потому что мы часто делаем себе кумиров, из говна делаем пулю. Вот такую матюкливую бестолочь, такого матюкливого жлоба возвели на пьедестал, а оказывается, что это преступник, лидер ОПГ – организованной преступной группы, которая много лет терроризирует, избивает, стреляет по собственному населению. Журналисты получили неопровержимые доказательства, которые будут переданы правоохранительным органам. И не просто переданы, но и засвечены, то есть каждый факт будет предан огласке. Поэтому этому пацану надо сейчас собирать вещи и быстро за границу убегать. Может, в Россию... Я не знаю, где его там ждут. Там, кстати, и связи с Россией... Там такие связи с Россией, что хочу сказать: я даже не думал, что такое возможно", – подчеркнул Гордон.

Бацман добавила, что у журналистов, которые занимаются расследованием, "просто волосы шевелились" от услышанного о Поворознюке.

Гордон сравнил историю Поворознюка с историей бывшего народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского, которого в 2010 году приговорили к 15 годам заключения за участие в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олейника (Лозинский был досрочно освобожден в 2016 году).

"Он тоже оттуда, из Кировоградской области, рядом с Поворознюком... Так вот: отсидевший депутат Лозинский – мальчик по сравнению с этой жирной свиньей. И я говорю сейчас без юмора. Все же понимают, что я слов на ветер не бросаю. Я не представлял, что мы такое накопаем. Поэтому пусть сматывается, дурачок, если хочет жить вне решетки... Это все ужасно. Мне сначала смешно было. Я над ним издевался: свиньей его называл, толстозадым и так далее, но там ситуация плачевная. Там история о том, как один человек со своей вооруженной преступной группой издевается над населением целой области", – резюмировал журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube