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Гордон: Хочу сказать Поворознюку: "Сашко, собирайся и дуй из Украины, иначе тебя посадят!"

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Гордон: Мы часто из говна делаем пулю. Вот такую матюкливую бестолочь, такого матюкливого жлоба возвели на пьедестал, а оказывается, что это преступник, лидер ОПГ
Гордон: Мы часто из говна делаем пулю. Вот такую матюкливую бестолочь, такого матюкливого жлоба возвели на пьедестал, а оказывается, что это преступник, лидер ОПГ
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман, что журналисты-расследователи обнаружили "страшные факты" о деятельности украинского бизнесмена, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

"Пользуюсь случаем, хочу сказать Поворознюку: "Сашко, собирайся и дуй из Украины, иначе тебя посадят!" Наши журналисты-расследователи уже накопали про тебя страшные факты. Страшные! Ты у нас лидер ОПГ, убийца, как выясняется, ты калечил людей, избивал, стрелял по людям... Ты преступник и в свете последних веяний сядешь в тюрьму. Поэтому мой тебе человеческий совет, я не злой: быстрее сматывайся, чтобы тебя в Украине не было. Воспользуешься моим советом – умный, не воспользуешься – дурак. Но дураков и не жалко", – сказал Гордон. 

Он сообщил, что все собранные журналистами факты будут обнародованы, а общество после этого ждет "сеанс отрезвления". 

"Поворознюка ждет страшная история, а общество ждет сеанс отрезвления, потому что мы часто делаем себе кумиров, из говна делаем пулю. Вот такую матюкливую бестолочь, такого матюкливого жлоба возвели на пьедестал, а оказывается, что это преступник, лидер ОПГ – организованной преступной группы, которая много лет терроризирует, избивает, стреляет по собственному населению. Журналисты получили неопровержимые доказательства, которые будут переданы правоохранительным органам. И не просто переданы, но и засвечены, то есть каждый факт будет предан огласке. Поэтому этому пацану надо сейчас собирать вещи и быстро за границу убегать. Может, в Россию... Я не знаю, где его там ждут. Там, кстати, и связи с Россией... Там такие связи с Россией, что хочу сказать: я даже не думал, что такое возможно", – подчеркнул Гордон.

Бацман добавила, что у журналистов, которые занимаются расследованием, "просто волосы шевелились" от услышанного о Поворознюке. 

Гордон сравнил историю Поворознюка с историей бывшего народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского, которого в 2010 году приговорили к 15 годам заключения за участие в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олейника (Лозинский был досрочно освобожден в 2016 году).

"Он тоже оттуда, из Кировоградской области, рядом с Поворознюком... Так вот: отсидевший депутат Лозинский – мальчик по сравнению с этой жирной свиньей. И я говорю сейчас без юмора. Все же понимают, что я слов на ветер не бросаю. Я не представлял, что мы такое накопаем. Поэтому пусть сматывается, дурачок, если хочет жить вне решетки... Это все ужасно. Мне сначала смешно было. Я над ним издевался: свиньей его называл, толстозадым и так далее, но там ситуация плачевная. Там история о том, как один человек со своей вооруженной преступной группой издевается над населением целой области", – резюмировал журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.

Во время общения с YouTube-каналом Petrove TV в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал", – сказал он.

В декабре 2022 года в интервью YouTube-каналу Politeka Поворознюк заявил, что Гордон – "агент ФСБ" и что у журналиста якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. Гордон назвал утверждения Поворознюка ложью. Журналист подчеркнул, что Поворознюк повторяет нарративы российской пропаганды, ведь никакого бизнеса или недвижимости в России у него нет. "Мелкий, неумный, гадкий подонок. Еще и лгун. Я чего, собственно, на него возбудился? Это несвойственно мне – на кого-либо возбуждаться. Я возбудился на вранье, когда человек с такой ряхой выходит в эфир и, не будучи военным, не стоя рядом с военными даже, начинает рассказывать, что я являюсь обладателем квартиры в Москве и агентом ФСБ. Ну, конечно, у меня желание его наказать. Ну нельзя так врать безбожно", – сказал журналист

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Гордон, убийство, Виктор Лозинский, Кировоградская область, Алеся Бацман, криминал, Александр Поворознюк
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