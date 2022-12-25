"Малограмотный, но матерный". Политолог Магда высказался о президенте ФК "Ингулец" Поворознюке

"В последнее время Поворознюк сошелся в медиа-батле с Дмитрием Гордоном, обе телезвезды обмениваются угрозами и обвинениями. Правда, о двух домах, купленных Поворознюком в Закарпатской области, информацию раскопал Андрей Дзиндзя, а не Дмитрий Гордон. Удивительно, что никого из правоохранителей не интересует, почему этот "генерал-майор украинского казачества" часто фигурирует с оружием в руках", – написал он.

Магде "со стороны кажется, что тренд на усиление военной дисциплины – не для Поворознюка".

"[Он] рассказывает о том, что "носит тактическую форму, а не форму ВСУ". Почему не стратегическую форму – остается загадкой", – отмечает политолог.

Он подчеркнул, что "показательная криминализация власти сегодня свойственна России, а не Украине".

"Там на днях похоронили на Аллее славы петербургского кладбища ликвидированного в Украине вагнеровца. [Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин заставил питерского губернатора [Александра] Беглова уступить в этом вопросе. Поэтому Украине следует делать выводы и избегать попандопуловщины в собственной информационной и оборонной политике", – считает Магда.

По его словам, Поворознюк – "малограмотный, но матерный".

"Президент футбольного клуба "Ингулец" стал одним из любимцев телемарафона "Единые новости". Ничего удивительного – от него словно "с земли" раздаются сочные комплименты в адрес [президента] Владимира Зеленского и оскорбительные выпады в адрес его оппонентов", – заявил Магда.