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"Малограмотный, но матерный". Политолог Магда высказался о президенте ФК "Ингулец" Поворознюке

Магда отметил, что Поворознюк (на фото) стал "любимцем" телемарафона
Магда отметил, что Поворознюк (на фото) стал "любимцем" телемарафона
Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

Украинские правоохранители должны поинтересоваться у президента украинского футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка, почему он "часто фигурирует" с оружием. Такое мнение выразил 25 декабря в Fаcebook политолог Евгений Магда.

"В последнее время Поворознюк сошелся в медиа-батле с Дмитрием Гордоном, обе телезвезды обмениваются угрозами и обвинениями. Правда, о двух домах, купленных Поворознюком в Закарпатской области, информацию раскопал Андрей Дзиндзя, а не Дмитрий Гордон. Удивительно, что никого из правоохранителей не интересует, почему этот "генерал-майор украинского казачества" часто фигурирует с оружием в руках", – написал он.

Магде "со стороны кажется, что тренд на усиление военной дисциплины – не для Поворознюка".

"[Он] рассказывает о том, что "носит тактическую форму, а не форму ВСУ". Почему не стратегическую форму – остается загадкой", – отмечает политолог.

Он подчеркнул, что "показательная криминализация власти сегодня свойственна России, а не Украине".

"Там на днях похоронили на Аллее славы петербургского кладбища ликвидированного в Украине вагнеровца. [Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин заставил питерского губернатора [Александра] Беглова уступить в этом вопросе. Поэтому Украине следует делать выводы и избегать попандопуловщины в собственной информационной и оборонной политике", – считает Магда.

По его словам, Поворознюк – "малограмотный, но матерный".

"Президент футбольного клуба "Ингулец" стал одним из любимцев телемарафона "Единые новости". Ничего удивительного – от него словно "с земли" раздаются сочные комплименты в адрес [президента] Владимира Зеленского и оскорбительные выпады в адрес его оппонентов", – заявил Магда.

https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid02xNqC5jaW3cE1CBoWcYonEZrfwA5QQaDakrAeqXYK8QBmsnU5XCmjwpmnEacLWkBxl

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доход группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]".

Бизнесмен также сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушения] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]",  – сказал он.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину опубликованное в соцсетях видео обращения Поворознюка к Зеленскому стало вирусным. "Вово, ..баш їх, бл..дь, а ми тобі будемо помагати",  – сказал тогда бизнесмен.

10 декабря в интервью YouTube-каналу Politeka Поворознюк заявил, что Гордон – "агент ФСБ" и что у журналиста якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу.

Журналист назвал утверждения Поворознюка ложью. "Это очень смешная фигура. Такая жирная, отбитая свинья... Хотя это, наверное, я плохо сказал, потому что я оскорбляю свиней. Скажем, жаба. Он относится к категории людей, которые думают сделать себе имидж на очернении популярных людей", – сказал Гордон. По его словам, Поворознюк повторяет нарративы российской пропаганды, ведь никакого бизнеса или недвижимости у журналиста в России нет.

Теги: Дмитрий Гордон, правоохранители, Евгений Магда, Александр Поворознюк
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