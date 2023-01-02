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Гордон: Поворознюк – человек со страшной биографией. И сейчас он ходит по знакомым, рассказывает, что Офис президента делает на него ставку на будущих выборах

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Гордон: Я этого уголовника выверну наизнанку. И тогда моя совесть будет чиста
Гордон: Я этого уголовника выверну наизнанку. И тогда моя совесть будет чиста
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент украинского футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк в общении со знакомыми заявляет, что у него "особые" отношения с Офисом президента Украины и на него якобы делают ставку на будущих парламентских выборах. Об этом основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире стрима с телеведущим Василием Головановым.

"Сайт "Миротворец" действительно сегодня включил эту жабу Поворознюка в свой список как вора. Ну он вор. Я это утверждаю, потому что ссылаюсь на него. Он идиот, конечно, он в этом признается еще. То есть мало того, что он воровал, он прямо – у меня это видео есть – на камеру говорит: "Да, я воровал. Но не у людей – у государства". То есть в этих тупоголовых мозгах даже не укладывается, что государство – это люди, что деньги государства – это деньги людей, налогоплательщиков. Мои деньги в том числе. Потому что я плачу огромные налоги, делаю это легально много-много лет. Он и у меня, получается, крал. Его внесли в базу, правильно сделали. Это для него только начало рейса", – сказал журналист.  

Он заявил, что бизнесмен "покупал себе генеральское звание и носил погоны генерала, не будучи не то что генералом – вообще не имея к этому отношения, позорил нашу армию". 

Гордон отметил, что Поворознюк "прославился одной фразой" – когда в начале полномасштабного вторжения сказал: "Вово, ...баш їх, бл...дь, а ми тобі будемо помагати". Ролик, опубликованный в соцсетях, стал тогда вирусным. 

"И он [Поворознюк] теперь ходит по своим знакомым, друзьям и рассказывает, что Офис президента делает на него ставку на будущих выборах. Я просто сразу говорю это Офису президента, чтобы они знали это, что он бравирует этим, рассказывает, что у него особые отношения с Офисом, что его хотят в первую пятерку будущей партии предлагать, что его поэтому раскручивают", – заявил журналист. 

Гордон, по его же словам, "взъелся" на Поворознюка. 

"Я расскажу почему. Я обычно никогда не реагирую на хейт. Но на наглецов у меня обостренная реакция. Дело в том, что я всю жизнь не любил наглецов, не любил быдло, вот такое быдло из 90-х, которое сидит под огромным крестом, на пальцах – перстни, тут цепь, тут автомат лежит – это еще отдельное расследование, каким образом у этого полудурка оказался автомат, кто ему его выдал, на каком основании. Чем он меня возмутил? Тем, что сидит это быдло и на всю Украину говорит: "Гордон – агент ФСБ и у него квартира в Москве". Но это ложь, я не агент ФСБ, у меня никогда не было никакой недвижимости в Москве, у моих родственников никогда ее не было". Он это утверждает, надеясь на свою безнаказанность, надеясь на то, что вот у него такой черный рот, шо "він такий хлопець з народу, шо народ любить, коли таке сидить, развалилось – туша в кресло не влезает – и вещает, и все, что он говорит, наверное, правда. Нет, это неправда. Я ему по-честному дал два дня, чтобы он извинился, опроверг то, что он сказал. Он отказался. Ну раз ты отказался извиняться, я тебе испорчу жизнь и репутацию. Я пообещал это сделать, и я это делаю", – пояснил журналист. 

Он рассказал, что изучил биографию Поворознюка. 

"Это биография страшного человека. На совести которого покалеченные люди – не исключено, что и убитые. На совести которого незаконное владение оружием, присвоение себе званий, аферы с землей, рейдерские захваты, грабежи и воровство. Я этого уголовника выверну наизнанку. И тогда моя совесть будет чиста", – резюмировал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук, когда брала интервью у Поворознюка, называла его миллионером.

Бизнесмен также сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.

Во время общения с YouTube-каналом Petrove TV в мае 2021 года Поворознюк заявлял, что "свой капитал сколотил сам".

"Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. Потому что, ну, судимый. Из армии судимый. Тоже украл. Бушлат – было холодно, и я несколько дубленок накрал, еще и отправил домой. Тоже получил судимость", – говорил он.

Теги: Дмитрий Гордон, налоги, выборы, недвижимость, сайт Миротворец, биография, бизнесмен, Александр Поворознюк
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