Гордон: Поворознюк – человек со страшной биографией. И сейчас он ходит по знакомым, рассказывает, что Офис президента делает на него ставку на будущих выборах

"Сайт "Миротворец" действительно сегодня включил эту жабу Поворознюка в свой список как вора. Ну он вор. Я это утверждаю, потому что ссылаюсь на него. Он идиот, конечно, он в этом признается еще. То есть мало того, что он воровал, он прямо – у меня это видео есть – на камеру говорит: "Да, я воровал. Но не у людей – у государства". То есть в этих тупоголовых мозгах даже не укладывается, что государство – это люди, что деньги государства – это деньги людей, налогоплательщиков. Мои деньги в том числе. Потому что я плачу огромные налоги, делаю это легально много-много лет. Он и у меня, получается, крал. Его внесли в базу, правильно сделали. Это для него только начало рейса", – сказал журналист.

Он заявил, что бизнесмен "покупал себе генеральское звание и носил погоны генерала, не будучи не то что генералом – вообще не имея к этому отношения, позорил нашу армию".

Гордон отметил, что Поворознюк "прославился одной фразой" – когда в начале полномасштабного вторжения сказал: "Вово, ...баш їх, бл...дь, а ми тобі будемо помагати". Ролик, опубликованный в соцсетях, стал тогда вирусным.

"И он [Поворознюк] теперь ходит по своим знакомым, друзьям и рассказывает, что Офис президента делает на него ставку на будущих выборах. Я просто сразу говорю это Офису президента, чтобы они знали это, что он бравирует этим, рассказывает, что у него особые отношения с Офисом, что его хотят в первую пятерку будущей партии предлагать, что его поэтому раскручивают", – заявил журналист.

Гордон, по его же словам, "взъелся" на Поворознюка.

"Я расскажу почему. Я обычно никогда не реагирую на хейт. Но на наглецов у меня обостренная реакция. Дело в том, что я всю жизнь не любил наглецов, не любил быдло, вот такое быдло из 90-х, которое сидит под огромным крестом, на пальцах – перстни, тут цепь, тут автомат лежит – это еще отдельное расследование, каким образом у этого полудурка оказался автомат, кто ему его выдал, на каком основании. Чем он меня возмутил? Тем, что сидит это быдло и на всю Украину говорит: "Гордон – агент ФСБ и у него квартира в Москве". Но это ложь, я не агент ФСБ, у меня никогда не было никакой недвижимости в Москве, у моих родственников никогда ее не было". Он это утверждает, надеясь на свою безнаказанность, надеясь на то, что вот у него такой черный рот, шо "він такий хлопець з народу, шо народ любить, коли таке сидить, развалилось – туша в кресло не влезает – и вещает, и все, что он говорит, наверное, правда. Нет, это неправда. Я ему по-честному дал два дня, чтобы он извинился, опроверг то, что он сказал. Он отказался. Ну раз ты отказался извиняться, я тебе испорчу жизнь и репутацию. Я пообещал это сделать, и я это делаю", – пояснил журналист.

Он рассказал, что изучил биографию Поворознюка.

"Это биография страшного человека. На совести которого покалеченные люди – не исключено, что и убитые. На совести которого незаконное владение оружием, присвоение себе званий, аферы с землей, рейдерские захваты, грабежи и воровство. Я этого уголовника выверну наизнанку. И тогда моя совесть будет чиста", – резюмировал Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube