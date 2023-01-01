Поворознюка внесли в базу "Миротворца"

Поворознюка внесли в базу как "мародера". Сам он говорил, что его руки "очень много крали", и утверждал, что "никогда не воровал у людей, только у государства" Скриншот: Petrove TV / YouTube

Согласно данным портала, его карточка в базе появилась 29 декабря.

"Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Чистосердечно, собственноротно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние", – говорится в карточке.

В досье говорится, что у него как минимум три судимости, в том числе одна – за хищение государственного имущества.

Скриншот: myrotvorets.center

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук, когда брала интервью у Поворознюка, называла его миллионером.

Бизнесмен также сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.

Во время общения с YouTube-каналом Petrove TV в мае 2021 года Поворознюк заявлял, что "свой капитал сколотил сам".

"Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. Потому что, ну, судимый. Из армии судимый. Тоже украл. Бушлат – было холодно, и я несколько дубленок накрал, еще и отправил домой. Тоже получил судимость", – говорил он.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину опубликованное в соцсетях видео обращения Поворознюка к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало вирусным. "Вово, ...баш їх, бл...дь, а ми тобі будемо помагати", – сказал тогда бизнесмен.