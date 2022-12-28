Гордон о Поворознюке: Он хочет после нашей победы войти в парламент и уже имеет договоренности с рядом людей. Какой парламент? Нары – его парламент

"Я испорчу ему репутацию или что там у него вместо нее. Потому что этот мудило, это быдло настоящее из 90-х годов компрометирует всю идею обороны Украины, идею благородства, идею военных. Но как эта скотина могла, как она могла купить себе звание какого-то казачьего генерала, нарисовать свой портрет в погонах генеральских, в форме, сфотографироваться во время войны на фоне этого портрета, чтобы все это видели? Ну это мыслимо? Люди кровь проливают на фронтах, а эта скотина тупая фотографируется в генеральской форме, не являясь генералом. Потом он записывает видео, после того, как я в Instagram выложил это фото, и говорит: "А я генерал козачих військ". Он пытается разговаривать, он так знает українську мову, как туземцы в Папуа – Новой Гвинее. Он говорит: "Оце було в январє, оце було в февралє, в дєкабрє", как настоящий щирий українець. Пародия, чистая пародия, безобразная, наглая, такое быдло, просто быдло", – заявил Гордон.

Журналист напомнил, что в Украине нет казачьих войск.

"Військ козачих у нас нема, а генерал, виявляється, є. То есть эти идиоты, такие как он, покупали у умных людей, которые продавали, несуществующие звания несуществующих войск, несуществующие погоны. И ходили ряженые красовались: "Мы генералы!". Тут страна в крови утопает, а ты в генеральских погонах позируешь для портретов и выставляешь свои фотографии. Ну идиот, чистый идиот. Я его развенчаю, раздену догола, вот это и будет моя реакция на его ложь", – пообещал Гордон.

Он сообщил, что готовится материал, в котором будет собрана вся информация о прошлом и настоящем Поворознюка.

"Мы сейчас проводим большое журналистское расследование, мы перекопали всю его жизнь – от рождения и до. Это будет очень интересно. И я, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто хорошо лично знает Александра Поворознюка. Кто, может быть, пострадал от его рейдерских захватов земли, кто с ним сидел в тюрьме, кто с ним сталкивался в других нестандартных ситуациях, пожалуйста, в личку Instagram отправляйте мне все, все свои воспоминания и теплые сюжеты о Поворознюке. Это нам все пригодится, мы все собираем, делаем красиво", – обратился к аудитории журналист.

Гордон обратил внимание, что Поворознюк пытается создать видимость близости к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он еще, потвора такая, компрометирует президента, он начинает зализывать его до неприличного состояния. В Офисе президента уже раздражены его поведением, тем, что он себя приравнивает к президенту, все время о нем говорит, чтобы у людей создалось впечатление, что президент – его крыша, что они друзья. Мелкий, неумный, гадкий подонок. Еще и лгун. Я чего, собственно, на него возбудился? Это несвойственно мне – на кого-либо возбуждаться. Я возбудился на вранье, когда человек с такой ряхой выходит в эфир и, не будучи военным, не стоя рядом с военными даже, начинает рассказывать, что я являюсь обладателем квартиры в Москве и агентом ФСБ. Ну, конечно, у меня желание его наказать. Ну нельзя так врать безбожно, это бессовестная история. Потому что найдутся наверняка люди, которые могут в эту ахинею поверить", – подчеркнул он.

По словам Гордона, Поворознюк должен быть наказан, чтобы другие люди, которые соберутся распространять ложь, видели этот пример.

"Эта жаба получит по заслугам, чтобы другим жабам было неповадно. Я на нем отработаю схему. Поэтому когда следующая жаба высунется – следующая жаба получит по голове. Просто Поворознюк у меня – подопытный кролик. Там следующий еще есть, его защитник нашелся. Никто же не хочет с ним садиться на одном метре рядом, чтобы тень от этой зловонной личности не падала на нормальных людей. Но нашелся один защитник, Сережа Лещенко – бывший журналист, ныне железнодорожник. Вот Сережа Лещенко, этот минетчик, я его тоже хочу предупредить, чтобы он думал постоянно о том, что он несет своим грязным вонючим ртом. Пользуясь случаем, эту минетную рожу предупреждаю", – заявил журналист.

Он добавил, что "тяжело наказать того, кто уже Богом наказан и им же обижен", но при этом отметил, что в суд подавать на Поворознюка на собирается. Журналист рассказал, как уже три года длится суд с экс-нардепом, лидером партии "5.10" и бизнесменом Геннадией Балашовым, который заявил, что Гордон – агент КГБ. При этом Балашов отказывается извиняться, но присылает своих адвокатов "договориться".

"За эти три года я потратил огромное количество денег, нервов. Нахер оно мне надо – судиться? Поэтому я с Поворознюком судиться не буду. Я его разрушу морально. Я покажу его изнанку, я покажу, кто этот четырежды судимый и сидевший человек, какими делами он занимался и продолжает заниматься. Я покажу, что это быдло из 90-х годов, которое рвется к власти, он хочет сейчас, когда будут выборы после победы нашей, войти в парламент, он уже имеет договоренности с рядом людей. Какой парламент? Нары – его парламент. Я покажу эту свинью, кто она есть на самом деле, потому что наше общество любит иногда, когда появляется что-нибудь новенькое, восхищаться: "О, ти диви: правду-матку ріже". Сидить така ряха, жирна така свиня, і ріже правду-матку. Ряженый", – сказал Гордон.