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Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко

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Ткач: Поворознюк может отнять, убить, застрелить. На его совести много всего
Ткач: Поворознюк может отнять, убить, застрелить. На его совести много всего
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, как получил три огнестрельных ранения и как это связано с бизнесменом-аграрием, президентом украинского футбольного клуба "Ингулец" Александром Поворознюком, почему эти дела не расследовали, а виновников не наказали. Ткач подчеркнул, что Поворознюк держит в страхе жителей всего района, а правоохранительные органы области мало реагируют на его действия, поскольку Поворознюк утверждает, что имеет связи в высших органах власти, в частности с бывшим заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

Автоматы, пистолеты – все полностью. Даже мне кажется, что он больше и лучше вооружен, чем Александрийский райотдел

– Юрий, добрый вечер.

Добрый вечер.

Вы знаете, это интервью для меня очень важно. Потому что я хотел бы с вами пообщаться, чтобы установить истину: истину о человеке, о котором мы будем с вами сейчас говорить. Во-первых, я хочу еще раз спросить: вы Юрий Михайлович Ткач?

Да.

У меня есть данные вашего паспорта. Вы родились 12 августа 1969 года в поселке городского типа Петрово Кировоградской области. Подтверждаете?

Да.

Где вы сейчас живете?

Кировоградская область, Александрийский район, село Богдановка.

Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?

Среднее.

Чем вы занимаетесь? Чем вы зарабатываете на жизнь?

Я стал инвалидом. И сейчас у меня пенсия. Плюс держу скот, овец. Благодаря этому выживаю. Иначе мне выжить невозможно. У меня болезнь нужно лечиться. А чтобы купить лекарства, нужны деньги. А того, что я получаю, – пенсии не хватает ни на что. Заплатить за свет, купить хлеб, плюс больница. Я постоянно болею. У меня три огнестрельных ранения были. Ну и все такое.

А вы занимались всю жизнь сельским хозяйством?

Нет. Я до этого служил в армии как срочник и сверхсрочник. Затем работал 10 лет в милиции.

В милиции работали?

10 лет я работал, да. Я всю систему знаю от "а" до "я".

Скажите, пожалуйста, у вас есть семья?

Ну были родители. Отец умер, мать умерла в 2017 году. Я сам. Ну, есть женщина... Но мы не официально...

Отношения с односельчанами у вас нормальные?

Смотря с кем. Если человек не пьет – нормальные. Если пьет бывает по-разному. У меня поблизости нет никого. До ближайшего дома – полкилометра.

В вашем районе живет знаменитый на всю Украину и уже и за ее пределами Александр Поворознюк. Скажите, что это за человек?

Что это за человек? Это человек, который может отобрать, застрелить, убить... Нехороший человек.

Ну, его называют Папой. Он даже ездит в авто, где написано вместо номеров "Папа". Почему Папа?

Ну, это раньше было. Сейчас эти номера он снял. Он поехал с этими номерами в Кривой Рог, и там его просто избили. И после этого, когда его избили, он снял эти номера.

Ткач: Поворо Фото: Канал Футбол
Ткач: У Поворознюка оружия много какого хочешь: армейского, тепловизоры... Все у него есть на вооружении. Скриншот: Канал Футбол

У него, насколько я знаю, четыре судимости и он сидел однажды. Это так?

Я не знаю, есть ли у него судимости, но они все условные. Благодаря тому, что дядя был председателем суда, ему все просто сходило с рук.

Ну, однажды он сидел?

Не буду говорить. Я точно не знаю. Но я знаю, что все судимости были условные.

Это правда, что Поворознюк держит в страхе весь район?

Да, это действительно так.

А почему? Он страшный такой?

Нет. Дядя бывший председатель суда. Что он хотел, то и делал. Бывший заместитель начальника райотдела Николай Васильевич Нерода тот что хотел, то и делал, а этот отпускал его. И так оно пошло и поехало. Бывший кум заместитель начальника райотдела. Бывший кум начальник УВД Кондрашов. А кто ему еще что мог сделать? Все, куда будешь жаловаться, оно будет возвращаться в район.

Что он за человек?

Человек он плохой. У нас есть даже люди, которые богаче его, но они ездят без охраны, никого не убивают, ничего не делают. А этот может отнять, убить, застрелить. На его совести много всего.

Скажите, пожалуйста, это правда, что здешние жители очень его боятся? Вот просто боятся.

Да, это так.

Почему, Юрий?

– Потому что у него есть своя ОПГ – организованная преступная группировка. Она хорошо вооружена. Только я не понимаю, если это на территории Александрийского сейчас района, куда смотрит начальник райотдела, куда смотрят оперативные службы? На территории ОПГ.

Много людей в составе этой ОПГ?

Ну, насколько я знаю, человека четыре-пять. Это, насколько я знаю только.

И что, у них есть оружие?

Да. Автоматы, пистолеты все полностью. Даже мне кажется, что они больше и лучше вооружены, чем Александрийский райотдел.

Автоматы и пистолеты?

Да. В последний раз он выпустил очередь по мне из автомата. Это была очередь. Двое животных были ранены, я упал за бугор. И была автоматная очередь. И он мне выкрикивает: "Это тебе от Зеленского!" Если бы я не упал, меня бы чисто перерезало автоматной очередью. У него есть законный автомат, но это автомат охотничьего варианта – одиночный. А то был боевой автомат 7,62.

Все эти три раза нанес мне огнестрельные ранения Поворознюк Александр Григорьевич

Вы знаете, мы этого коснемся еще. Я хотел бы вас спросить заранее. Многие жители местные они напуганы, запуганы.

Напуганы и запуганы.

Группа независимых журналистов сейчас ведет расследование по делам Поворознюка. Факты очень позорные мы видим, но в большинстве своем некоторые люди говорят: "Я вам все расскажу, но, пожалуйста, без моей фамилии и не показывайте меня. Потому что я боюсь, я напуган, запуган".

Боятся мести.

Боятся мести. Скажите, почему вы решили выйти вот так, назвать себя и говорить о Поворознюке? Вы не боитесь его?

Не боюсь. Его должен кто-то остановить. Если все будут бояться, его просто не остановят. Если волка бояться, то в лес не ходить.

То есть вы не боитесь его?

Он трижды нанес мне огнестрельные ранения. Не боюсь. Ничего он мне уже не будет делать. Я думаю, что его уже остановят раз и навсегда.

Он трижды нанес вам огнестрельные ранения?

Да. Из них два тяжелых. В 2010-м, 2013-м насквозь в левую сторону груди, в 2014 году тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть и вытащили пулю, которая есть на снимке. На мои неоднократные обращения в прокуратуру – в областную, в райотдел, к следователям – до сих пор мне не предоставили направление на судебно-медицинскую экспертизу. Мне все отказывают.

Еще раз: Поворознюк нанес вам три огнестрельных ранения? Да?

Да, да. Все это знали, и никто ничего не хочет делать.

Он лично по вам стрелял?

Да, он лично.

Почему?

Почему? Я сейчас расскажу. 2010 год. Это было 23 апреля. У меня было большое наследство, отцовское наследство: земельный пай. Директор бывший заместитель начальника райотдела по оперативной части Нерода Николай Васильевич. После того как его уволили, он ушел на пенсию из райотдела. Он стал директором ЧСП "Богнер". У меня был оформлен законный пай. Он два года его использовал. Не платил, не отдавал его.

Я поехал на поле: там уже было выделено все – ну, пай... Все. Тогда поле обрабатывал тракторист Пилип Василий, ныне покойный. Я говорю: "Мужчина, не заезжай пока. Потому что это уже мое". Он позвонил этому бывшему директору... Он уже умер. Этот директор ЧСП Нерода приехал ко мне домой, и у нас произошла потасовка. Он кинулся драться и получил ответ. Когда мать нас с ним растащила, он сказал: "Я положу тысячу и тебя не станет".

Рентгеновский снимок груди из архива Юрия Ткача. Кругом обведены пули. Фото предоставлено Юрием Ткачом
Рентгеновский снимок груди из архива Юрия Ткача, где видны, предположительно, пули

Это было 23-го, в тот день был называемый при Союзе субботник. С 29-го на 30 апреля в ночь я получил первое огнестрельное ранение и попал в реанимацию. Представитель местного райотдела тогдашнего и районный прокурор Займак Лариса Николаевна выбили дверь в мое жилье, оторвали металлический сейф, забрали его в райотдел – и там его ломали, достали оттуда законное охотничье ружье. До сих пор мне его не вернули. И там было 20 тысяч гривен. Эти деньги забрали. Следователь Титаренко пустил их в кредит. Год мне их не отдавали. Когда мать пожаловалась на генерального прокурора – только тогда, через год, отдали. Я пять суток лежал в реанимации. И не за что было лечиться. И пошел домой – все. Это первое было огнестрельное ранение.

Подождите, Юрий. Кто по вам стрелял тогда: в 2010 году?

Александр Поворознюк.

Лично он?

Лично он.

Он приехал к вам куда-то? Где он стрелял?

Дома, ночью.

Приехал с чем? С автоматом, с пистолетом?

Это было неустановленное оружие. Эти пули у меня в легких.

До сих пор?

Да. Мне тогда в реанимации – денег не было – вывели жидкость, и все. Воду, которая в легкое набралась, вывели. И я ушел. Потому что денег мне не отдавали. Эти мои деньги мне отдали через год.

То есть в 2010 году Поворознюк стрелял в вас и у вас две пули сейчас в легких?

Да. В правом легком – на снимке видно, что они есть. В 2013 году то же самое было. Тот же Поворознюк. Они прошли насквозь – левую сторону. Есть справка из приемного отделения Петровской центральной больницы.

В 2013-м тоже Поворознюк по вам стрелял?

Тоже он, да.

Из чего?

Неустановленное оружие. Ну, когда пуля прошла насквозь и хирург... В спине осталась под кожей. Это была малокалиберная пуля, она была сточенная. Стачивают для того, чтобы, когда она заходит внутрь, она начинала все ломать и крушить. Это сточенная называется – "смещенная пуля".

Ксерокопия справки из архива Юрия Ткача
Ксерокопия справки из архива Юрия Ткача

В 2014-м что было?

Аналогично. Ночью. Это было перед Новым годом. Мне стукнули так, как и в прошлые годы, в окно. Залаяли собаки. Я вышел во двор. Выстрелил мне в грудь. Я позвонил по телефону на "102". Приехала опергруппа, забрала меня в больницу. Там посмотрел хирург, говорит... Там тоже Поворознюк стрелял. Все эти три раза нанес мне огнестрельные ранения Поворознюк Александр Григорьевич.

А что он от вас хотел эти три раза? Почему он по вам стрелял?

А я вам расскажу. Николай Васильевич покойный – это директор ЧСП – он был раньше заместителем начальника райотдела по оперативной части, который, будучи начальником, организовал в районе ОПГ. Дав свой ГАЗ-52, его личный, вооружив эту ОПГ. И отправлял в другие районы Кировоградской области, и они занимались похищением скота и всем, чем могли, а он считал деньги. Когда их задержало УБОП, этих членов ОПГ посадили, дали срок, а Николая Васильевича вытолкали на пенсию. После чего он стал директором ЧСП, затем заместителем главы районной администрации. Ему все было безнаказанно.

Трижды Поворознюк по вам стрелял чуть не убил. У вас две пули в легких до сих пор?

Да.

А расследование какое-нибудь было? Полиция или прокуратура кто занимался расследованием этого?

Никто ничего. По сей день никто ничего. Меня даже не признали потерпевшим. Никто ничего на мои обращения не раз... Как мать обращалась покойная, как я в Генпрокуратуру, в областную прокуратуру, в районную... Районный прокурор Апостолов даже не хочет слушать.

А что, у Поворознюка так все там повязано?

Выходит, так. Я столько раз жаловался на "102" на начальника райотдела Апостолова, на начальника следственного отделения Александрийского РО они даже ответа не дают.

Вы говорите, что когда он в третий раз по вам стрелял, он сказал: "Это привет от Зеленского", что ли?

Нет. Это когда он в последний раз по мне стрелял. Это было на выпасе: когда ушли два животных, я их пошел возвращать. И тут в мою сторону едет джип 1001АА, останавливается – и идет автоматная очередь. Я падаю. И спасает бугор меня. Он сказал: "Это тебе от Зеленского". И уехал.

А он что, сдурел?

Тогда приезжала следователь. Ну где-то расстояние метров 4050 было.

Он что, с ума сошел, чтобы называть фамилию Зеленского? Он что, уже не в себе?

А он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко. Я вам говорю. Вот как дети гуляют, есть мальчики. Они между собой подрались, и один мальчик говорит: "А я маме скажу". "А я папе". Так же и он говорит: "А я Зеленскому или Кириллу [Тимошенко]".

А что, люди в это верят?

По крайней мере, в прокуратуре и местной полиции его боятся.

У него дома стоят вышки. На вышках охрана с автоматами повсюду. Да и в машине у него всего добра этого армейского...

Скажите, он только к вам так относится? Только по вам стрелял? Есть ли еще люди, по которым он стрелял?

Я вам скажу, что в 1990-х годах он расстрелял Михаила Никифорова. Тот стал инвалидом. Он его просто расстрелял. Так же, как и меня.

Была районная сессия. Бывший глава фермерского хозяйства Иван Великий, ныне покойный, пришел на сессию, вывел его за ухо и дал пинка под зад. Через некоторое время Иван Великий погиб.

Так же брошена была граната в Виталия Вертелецкого. Вертелецкий погиб.

Так же – фермерское хозяйство "Ласточка", Николай Охотный, ему сожгли техники на 12 миллионов.

Да, о гибели Вертелецкого я что-то читал в интернете. Как будто Вертелецкий пришел к Поворознюку в кабинет и там его что-то... Взрыв был гранаты или у Вертелецкого взорвалась граната... Что там было на самом деле?

Люди рассказывают, что Поворознюк приехал к Вертелецкому и [Левану] Цандекову на их фирму и что в помещении, в какой-то комнате, взорвалась граната и самого этого Поворознюка накрыла иконка и спасла его иконка. Ну как в помещении взорвалась граната?.. Его даже волной... Он сам бы уже не вышел оттуда. Тот убит, тот ранен... Люди все знают, что он бы оттуда не вышел. Его бы оглушило однозначно. А он даже не в пыли был.

Скажите, в то время, когда по вам он стрелял, когда он по другим стрелял, кто-то был? Люди могут это подтвердить?

Это было ночью у меня. Поблизости людей нет.

А в других случаях?

Ночь. Никифоров Михаил стал инвалидом из-за него. Это было уголовное дело в 90-е годы. Какое наказание отбыл Поворознюк, я не знаю. Я не буду говорить.

Скажите, пожалуйста, он что любит стрелять вообще?

Я не знаю. Но оружия у него много какого хочешь: армейского, тепловизоры... Все у него есть на вооружении. У него дома стоят вышки. На вышках охрана с автоматами повсюду. Да и в машине у него всего добра этого армейского... Такого добра, как у него, в райотделе, даже в ВСУ... Ну, может, сейчас есть, а в 2014-м такого даже в ВСУ не было. Снайперские винтовки, автоматы все это у него есть.

На чем он так поднялся? На чем он заработал деньги? Или он их украл где-то?

На чем?.. Дядя был председателем суда, засевали площади... Плюс воровал что хотел. Безнаказанность была. Дядя глава суда. Кто ему что может сделать? Украл. А что ему будет? Ничего не будет.

Вы такое рассказываете... ХХІ век уже на дворе, но, с другой стороны, там где-то тоже, в Кировоградской области, был такой [Виктор] Лозинский, народный депутат, который убил человека и отсидел за это. Вы знаете об этом случае или нет?

Да, был. Да, да, да. Была охота, и...

Что это у вас происходит в Кировоградской области?

А потому что в Киеве идут привычные перестановки в министерствах, а сюда оно не доходит – до местного руководства. Всех нужно менять. А сюда оно не доходит. Стал же Монастырский... Но Монастырский, ныне покойный... Может, что-то и навелось бы [порядок]...

Слушайте, ну почему люди не выходят против такого бесправия такого. Почему они терпят Поворознюка такого, Лозинского?

Ну а куда они денутся? Все в районе им скуплено. Людям нужна какая-нибудь работа. У него много земли, и эти люди работают на этой земле. И плюс кому нужны неприятности – чтобы сожгли, убили или избили?

Боятся люди?

Конечно, боятся.

Он же с началом войны – Поворознюк – стал почти народным героем. Вы знаете об этом?

Да, я знаю. Он присвоил себе звание генерал-майора. Откуда у него армейское образование? Где он его взял? У него нет никакого армейского... Как он мог стать генерал-майором? А его заместитель Бурковский Александр тот капитан. Что у того образование восемь классов, что у другого. Ну как можно себе такое звание?

Ну он же что-то для Украины, наверное, делает. Или нет?

Ничего он не делает. Что он может сделать? Он лично своего ничего не отдаст. Людское да. Там забрал, может, что-то... Но я сомневаюсь.

Ну пишут в интернете, что он и машины, какие-то джипы, дал для армии, и теробороной управляет в Петровом.

Теробороны, во-первых, нет. Их забрали всех на войну. Он только их собрал, а их забрали на войну. Он к этому отношения не имеет. Ну и я вижу, возле военкомата стоит МАЗ, подъемный кран разбитый. Его нужно сдать на металлолом. Это то, что он отдал на войну.

А сам Поворознюк он же говорит, что он столько делает для Украины, что он такой патриот, что он все для фронта, все для победы... Он такой матерный, так в программах ругается...

Ну да. Ничего. Я считаю, что он ничего хорошего не делает. Если люди что-то делают... А он проехал по людям, собрал и отдал. За счет этого он все делает. Он и копейки лишней не даст. У него есть футбольная команда. Вот на футбольную команду да. А на войну оно ему не сильно...

Он все время в Петрово провел во время войны?

Я не буду говорить. Я точно не знаю. Наверное. Ну, на войну он точно не пойдет. Такие люди не идут на войну.

Я поеду на экспертизу, если мне будет предоставлено. Но мне до сих пор никто ее не дает

Скажите, пожалуйста... Я еще раз хочу повторить, подчеркнуть это: вы сказали, что лично Александр Григорьевич Поворознюк по вам трижды стрелял?

Да.

Вы сказали, что до сих пор две пули у вас в легких?

Да. Я поеду на экспертизу, если мне будет это предоставлено. И все будет как положено. Судебно-медицинская экспертиза. Но мне до сих пор никто ее не дает: ни прокуратура, ни следователи никто не дает.

Смотрите. Эту программу я дам в эфир. Ее посмотрят сотни тысяч людей по всей Украине и по всему миру.

Я согласен.

После этого я обращусь в правоохранительные органы официально, дам эту программу правоохранительным органам и попрошу официально дать реакцию на ваше заявление. Потому что то, что вы сейчас говорите в эфире, это фактически ваше заявление.

Это официальное заявление.

Вы готовы будете, если к вам придут следователи из Киева?

Готов.

Вы готовы свидетельствовать против Поворознюка?

Да, да.

Скажите, пожалуйста: вы мне не лжете сейчас о том, что он творил по отношению к вам? Это правда?

Нет, это правда. Есть документы, что у меня две пули в легких. Все это есть. Что я стал калекой по его вине.

О вас не может Поворознюк сказать: "Да это больной человек, душевнобольной, ему надо лечиться, он психически больной, нервный"? У вас есть обследование, что вы здоровы?

Может быть. С его деньгами и с его властью может что угодно сказать. Я не сомневаюсь.

Но его деньги не распространяются на Киев.

Ну согласен. Я готов пройти экспертизу. Я с вами общаюсь как вы считаете, нормальный?

Я считаю, что да. То есть вы готовы к тому, чтобы пройти все необходимые экспертизы ради того, чтобы Поворознюк был наказан?

Да. Чтобы он был наказан. Да.

Если после выхода этой программы в эфир Поворознюк к вам лично приедет, что он вам может сказать и что вы ему можете ответить?

Если он ко мне приедет, я позвоню по телефону на "102" и вызову опергруппу.

Опергруппа приедет, как вы думаете?

Я думаю, может и не приехать. И если, допустим, у нас никакого разговора не будет, я позвоню на "102" и приедет опергруппа. Общаться с ним я не хочу. Я уже с ним пообщался. Я стал калекой из-за него.

Как вы думаете, справедливость будет восстановлена относительно вас и Поворознюка?

Я думаю, что Зеленский Владимир Александрович – наш президент – даст ему правовую оценку. Плюс Генеральная прокуратура, Служба безопасности и министерство, полиция оценят его действия.

Как вы думаете, после того, как вы решились выйти в эфир и рассказать о Поворознюке, появятся еще в Петрово и в других селах Кировоградской области люди, против которых он совершил преступления и которые тоже выйдут в эфир?

Я думаю, что нет. Я думаю, что он будет наказан. Ему этого достаточно будет. Люди будут и так довольны тем, что его накажут. Ну, будут к вам еще обращаться из-за его подвигов. Я думаю, он начнет отдавать паи, которые он людям не отдает. Все он будет отдавать. И успокоят его, я думаю.

Юрий, я вам благодарен. Будьте здоровы.

Спасибо. Я вам тоже благодарен. Спасибо.

Спасибо.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Дмитрий Гордон, Украина, полиция, Генеральная прокуратура, Кировоградская область, Петровское, интервью, Кирилл Тимошенко, Александр Поворознюк
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