Экс-нардеп Черненко: Матюкливый Поворознюк с гордостью рассказал на камеру, как грабил Украину. Теперь точно пойдет в список к "слугам"

Александр Черненко: Зачем люмпенизировать украинский народ? Зачем пиарить таких персонажей? Мы уже "наелись" зэков. Один из них даже президентом был Фото: Олексій Буряченко / Facebook

"Матюкливый Поворознюк с гордостью рассказал на камеру, как грабил Украину. Теперь точно пойдет в список к "слугам". Живем в странное время, когда героями ежедневно становятся тысячи украинцев. Но пена войны выносит на поверхность и настоящий мусор, разрушающий государство. Яркий пример – Александр Поворознюк, державший фронт в "Кировоградском котле". Посмотрите это видео. Хамско-жлобоватое создание, говорящее через слово матом, кичится на камеру тем, что грабило государство. Самое главное его достижение в жизни – это ряд судимостей. Давно думал, что время таких типажей закончилось еще в феврале 2014-го вместе с запросом определенной части общества на шапковоров. Здесь, кстати, Поворознюк качественно переплюнул самого профессора", – написал политик.

Он отметил, что Поворознюк был судим и не один раз.

"У него оказалось три судимости, одна из которых – по ст. 86 УК Украины (хищение государственного или коллективного имущества путем кражи, тайное похищение государственного или коллективного имущества). "Единый телемарафон" включает Поворознюка в эфиры и героизирует. Спрашивает авторитетное экспертное мнение, которое вперемешку с матом должно органично ложиться в голову людям. У меня простой вопрос: зачем люмпенизировать украинский народ? Зачем пиарить таких персонажей? Мы уже "наелись" зэков. Один из них даже президентом был. Учитывая частое появление Поворознюка в эфирах телемарафона, не удивлюсь, если увидим этого "воина" в списках "слуг народа", – предположил Черненко.

Во время общения с YouTube-каналом Petrove TV в мае 2021 года Поворознюк заявлял, что "свой капитал сколотил сам".

"Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. Потому что, ну, судимый. Из армии судимый. Тоже украл. Бушлат – было холодно, и я несколько дубленок накрал, еще и отправил домой. Тоже получил судимость", – говорил он.