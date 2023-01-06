ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-нардеп Черненко: Матюкливый Поворознюк с гордостью рассказал на камеру, как грабил Украину. Теперь точно пойдет в список к "слугам"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Черненко: Зачем люмпенизировать украинский народ? Зачем пиарить таких персонажей? Мы уже "наелись" зэков. Один из них даже президентом был
Александр Черненко: Зачем люмпенизировать украинский народ? Зачем пиарить таких персонажей? Мы уже "наелись" зэков. Один из них даже президентом был
Фото: Олексій Буряченко / Facebook

Неоднократно судимого бизнесмена-агрария из Кировоградской области Александра Поворознюка так часто показывают в "Едином марафоне", что, вероятно, он готовится идти на выборы вместе с президентской партией, написал в своем Facebook народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Матюкливый Поворознюк с гордостью рассказал на камеру, как грабил Украину. Теперь точно пойдет в список к "слугам". Живем в странное время, когда героями ежедневно становятся тысячи украинцев. Но пена войны выносит на поверхность и настоящий мусор, разрушающий государство. Яркий пример – Александр Поворознюк, державший фронт в "Кировоградском котле". Посмотрите это видео. Хамско-жлобоватое создание, говорящее через слово матом, кичится на камеру тем, что грабило государство. Самое главное его достижение в жизни – это ряд судимостей. Давно думал, что время таких типажей закончилось еще в феврале 2014-го вместе с запросом определенной части общества на шапковоров. Здесь, кстати, Поворознюк качественно переплюнул самого профессора", – написал политик.

Он отметил, что Поворознюк был судим и не один раз.

"У него оказалось три судимости, одна из которых – по ст. 86 УК Украины (хищение государственного или коллективного имущества путем кражи, тайное похищение государственного или коллективного имущества). "Единый телемарафон" включает Поворознюка в эфиры и героизирует. Спрашивает авторитетное экспертное мнение, которое вперемешку с матом должно органично ложиться в голову людям. У меня простой вопрос: зачем люмпенизировать украинский народ? Зачем пиарить таких персонажей? Мы уже "наелись" зэков. Один из них даже президентом был. Учитывая частое появление Поворознюка в эфирах телемарафона, не удивлюсь, если увидим этого "воина" в списках "слуг народа", – предположил Черненко.

https://www.facebook.com/profichok/videos/1148830049096097/

Во время общения с YouTube-каналом Petrove TV в мае 2021 года Поворознюк заявлял, что "свой капитал сколотил сам".

"Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. Потому что, ну, судимый. Из армии судимый. Тоже украл. Бушлат – было холодно, и я несколько дубленок накрал, еще и отправил домой. Тоже получил судимость", – говорил он.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук, когда брала интервью у Поворознюка, называла его миллионером.

Теги: кража, Александр Черненко, миллионер, хищения, бизнесмен, Александр Поворознюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (284640)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (259585)
3
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (108273)
4
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (84343)
5
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (44620)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (34904)
7
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу (34117)
8
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33904)
 
 
 
 