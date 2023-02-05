Гордон: Украина спасла Тайвань. Если бы Путин достиг быстрого успеха в Украине, китайцы немедленно напали бы на Тайвань

Гордон: Соперничество Соединенных Штатов и Китая, конечно же, на лицо. Проблема Тайваня, конечно же, на лицо Фото: Gordonua.com

"На сегодняшний день Украина спасла Тайвань, потому что если бы [президент России Владимир] Путин достиг быстрого успеха в Украине, китайцы немедленно напали бы на Тайвань. Я в этом практически уверен", – сказал Гордон.

Бацман напомнила, что западные СМИ уже несколько дней обсуждают служебную записку генерала ВВС США Майка Минихана, который предсказывает войну с Китаем в 2025 году. По его мнению, из-за президентских выборов в США в 2024 году внимание от тайваньского вопроса будет отвлечено, и глава Китая Си Цзиньпин рискнет напасть на неподконтрольный остров, что спровоцирует военный конфликт между Китаем и США.

Гордон сказал, что не знает, начнется ли война между этими странами, но после того, как "фашистская российская военщина" развязала войну против Украины, никто не может исключить такой сценарий.

"Соперничество Соединенных Штатов и Китая в экономике, военной промышленности, конечно же, на лицо. Проблема Тайваня, конечно же, на лицо. Как будет дальше? Не знаю. Дойдет ли до войны между Китаем и Соединенными Штатами? Не знаю. Но я думаю, что Китай не заинтересован воевать с Соединенными Штатами. Нет, это знаю точно", – сказал Гордон.

Он отметил, что из-за войны России против Украины США наращивают свою военную мощь, поэтому они будут готовы к конфликту в любой точке мира.

"Я думаю – я не думаю, знаю, – что "благодаря" войне в Украине Соединенные Штаты сегодня быстро вооружаются, они понимают опасность того, что мир меняется, и, конечно же, с каждым днем становятся все более готовыми к любому возможному конфликту в любой точке мира. Кроме того, не будем забывать, какое оружие опробуется в Украине и еще будет опробовано. Американское оружие. Я думаю, что военная промышленность США сейчас на подъеме, военно-промышленный комплекс работает на полную катушку, и, безусловно, США будут обладать достаточным количеством впечатляюще боеспособного оружия для ведения любых конфликтов", – сказал Гордон.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube