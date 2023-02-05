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Гордон: Украина спасла Тайвань. Если бы Путин достиг быстрого успеха в Украине, китайцы немедленно напали бы на Тайвань

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Гордон: Соперничество Соединенных Штатов и Китая, конечно же, на лицо. Проблема Тайваня, конечно же, на лицо
Гордон: Соперничество Соединенных Штатов и Китая, конечно же, на лицо. Проблема Тайваня, конечно же, на лицо
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что Китай отказался от идеи напасть на Тайвань после провалов российской армии в Украине. Такое мнение он высказал 31 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман.

"На сегодняшний день Украина спасла Тайвань, потому что если бы [президент России Владимир] Путин достиг быстрого успеха в Украине, китайцы немедленно напали бы на Тайвань. Я в этом практически уверен", – сказал Гордон.

Бацман напомнила, что западные СМИ уже несколько дней обсуждают служебную записку генерала ВВС США Майка Минихана, который предсказывает войну с Китаем в 2025 году. По его мнению, из-за президентских выборов в США в 2024 году внимание от тайваньского вопроса будет отвлечено, и глава Китая Си Цзиньпин рискнет напасть на неподконтрольный остров, что спровоцирует военный конфликт между Китаем и США. 

Гордон сказал, что не знает, начнется ли война между этими странами, но после того, как "фашистская российская военщина" развязала войну против Украины, никто не может исключить такой сценарий. 

"Соперничество Соединенных Штатов и Китая в экономике, военной промышленности, конечно же, на лицо. Проблема Тайваня, конечно же, на лицо. Как будет дальше? Не знаю. Дойдет ли до войны между Китаем и Соединенными Штатами? Не знаю. Но я думаю, что Китай не заинтересован воевать с Соединенными Штатами. Нет, это знаю точно", – сказал Гордон.

Он отметил, что из-за войны России против Украины США наращивают свою военную мощь, поэтому они будут готовы к конфликту в любой точке мира. 

"Я думаю – я не думаю, знаю, – что "благодаря" войне в Украине Соединенные Штаты сегодня быстро вооружаются, они понимают опасность того, что мир меняется, и, конечно же, с каждым днем становятся все более готовыми к любому возможному конфликту в любой точке мира. Кроме того, не будем забывать, какое оружие опробуется в Украине и еще будет опробовано. Американское оружие. Я думаю, что военная промышленность США сейчас на подъеме, военно-промышленный комплекс работает на полную катушку, и, безусловно, США будут обладать достаточным количеством впечатляюще боеспособного оружия для ведения любых конфликтов", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году глава КНР Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

США прекратил дипломатические контакты с Тайванем в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Вскоре после того, как в США к власти пришел Джо Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Тайвань, Алеся Бацман, война России против Украины
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