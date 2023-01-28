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Генерал ВВС США спрогнозировал войну с Китаем в 2025 году

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Минахан приказал ВВС США доложить о готовности до 28 февраля текущего года
Минахан приказал ВВС США доложить о готовности до 28 февраля текущего года
Фото: af.mil

Глава командования воздушной мобильности военно-воздушных сил США генерал Майк Минахан предсказывает начало американо-китайской войны через два года. Об этом 28 января сообщает канал NBC News.

Редакция получила в распоряжение служебную записку, которую Минахан распространил накануне. Она адресована всем командирам командования воздушной мобильности и другим оперативным руководителям ВВС США и приказывает им доложить о готовности всех структур к бою до 28 февраля 2023 года.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что я буду сражаться в 2025 году", – говорится в ней.

Минахан считает, что из-за президентских выборов в США в 2024 году внимание от тайваньского вопроса будет отвлечено, и у главы Китая Си Цзиньпина будет возможность атаковать неподконтрольный остров. К этому моменту Америка должна иметь "укрепленную, интегрированную и гибкую маневренную группу войск, готовую сражаться и побеждать в цепи островов", считает генерал.

Среди прочего, его подчиненные получили распоряжение провести учения по стрельбе с близкого расстояния. 

"С полным пониманием того, что самое главное – безжалостная смертность. Цельтесь в голову", – написано в инструкции американским военным.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Теги: США, Китай, Си Цзиньпин, Тайвань, прогноз, ВВС США, армия США
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