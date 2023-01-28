Генерал ВВС США спрогнозировал войну с Китаем в 2025 году

Минахан приказал ВВС США доложить о готовности до 28 февраля текущего года Фото: af.mil

Редакция получила в распоряжение служебную записку, которую Минахан распространил накануне. Она адресована всем командирам командования воздушной мобильности и другим оперативным руководителям ВВС США и приказывает им доложить о готовности всех структур к бою до 28 февраля 2023 года.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что я буду сражаться в 2025 году", – говорится в ней.

Минахан считает, что из-за президентских выборов в США в 2024 году внимание от тайваньского вопроса будет отвлечено, и у главы Китая Си Цзиньпина будет возможность атаковать неподконтрольный остров. К этому моменту Америка должна иметь "укрепленную, интегрированную и гибкую маневренную группу войск, готовую сражаться и побеждать в цепи островов", считает генерал.

Среди прочего, его подчиненные получили распоряжение провести учения по стрельбе с близкого расстояния.

"С полным пониманием того, что самое главное – безжалостная смертность. Цельтесь в голову", – написано в инструкции американским военным.