Госдеп США одобрил оборонную сделку с Тайванем на $100 млн

Соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания зенитных ракетных комплексов Patriot. Тайвань запросил у США закупку оборудования и услуг, программа рассчитана на пять лет, ее общая сметная стоимость составляет $100 млн.

В ведомстве отметили, что Тайвань будет использовать возможности этой программы в качестве средства сдерживания региональных угроз и для усиления обороны страны, и указали, что предлагаемая продажа оборудования и его техническая поддержка не изменят основного военного баланса в регионе. Также отмечается, что предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность обороны США.