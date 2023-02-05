Украина не будет применять дальнобойное оружие по территории РФ – Резников

"Мы при общении с партнерами всегда утверждаем, что обязуемся не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории", – сказал он.

Резников также назвал одним из своих главных успехов на должности министра обороны, что Украина получила доступ к боеприпасам калибра 155 мм, сообщает Military Media Center.

"Успел убедить партнеров дать доступ Украине к боеприпасам калибра 155 мм. И когда партнеры увидели, как мы ими овладевали, тогда дали нам еще больше – HIMARS и радиолокационные станции", – сказал он в ответ на вопрос, что он считает своей личной победой.