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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не будет применять дальнобойное оружие по территории РФ – Резников

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Резников рассказал об условиях поставок Украине вооружения от партнеров
Резников рассказал об условиях поставок Украине вооружения от партнеров
Фото: EPA

Украина обязалась не использовать дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами, для поражения целей на территории России. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля, сообщает Министерство обороны в Telegram.

"Мы при общении с партнерами всегда утверждаем, что обязуемся не применять оружие по территории России – только для деоккупации нашей территории", – сказал он.

Резников также назвал одним из своих главных успехов на должности министра обороны, что Украина получила доступ к боеприпасам калибра 155 мм, сообщает Military Media Center.

"Успел убедить партнеров дать доступ Украине к боеприпасам калибра 155 мм. И когда партнеры увидели, как мы ими овладевали, тогда дали нам еще больше – HIMARS и радиолокационные станции", – сказал он в ответ на вопрос, что он считает своей личной победой.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2Leopard 2 и AbramsНа первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Теги: Россия, оружие, военная помощь, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины
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