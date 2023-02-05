Все военные объекты РФ, в том числе командные центры в Москве, – законные цели для Украины – Вениславский

Вениславский назвал "идеей из паралельного мира" мнение, что Украина должна обязаться не применять свои военные технологии на территории РФ Фото: sluga-narodu.com

Вениславский назвал "идеей из паралельного мира" мнение некоторых западных экспертов, будто Украина должна обязаться не применять свои военные технологии на территории РФ.

Он подчеркнул, что Россия атакует украинские города со своей территории, а также с территории Беларуси.

"Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными объектами? Конечно", – добавил Вениславский.

Журналист Bild уточнил, относится ли к Москве его слова о том, что все российские военные объекты являются законными целями для Украины. Вениславский ответил, что "любой командный центр в российской столице является законной военной целью". Он не видит причин в том, чтобы атаковать такие объекты, но подчеркивает – решение зависит от военно-политического руководства Украины.

Он добавил, что "чем менее решительны наши союзники, тем больше гибнет мирных граждан в Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)