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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый" Leopard 2 приехал в Киев". Резников встретился с министром обороны ФРГ

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По данным СМИ, Писториус приехал в Украину сегодня утром на поезде
По данным СМИ, Писториус приехал в Украину сегодня утром на поезде
Фото: ЕРА

7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter фото, сделанное во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"В Киев приехал "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция марширует... к победе", – написал Резников в подписи к снимку, где у него в руках модель танка. 

По информации ZDF, Писториус прибыл в Украину утром на поезде. Кроме прочего, он пообщался с украинскими военными. Писториус 22 января говорил, что вскоре планирует приехать в Украину, но не сообщал конкретной даты. 

8 февраля, по информации "Польского радио"Писториус встретится в Польше с министром обороны страны Мариушем Блащаком. Встреча тет-а-тет пройдет во второй половине дня. 

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.

ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявили в МИД Украины 31 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, танки, ФРГ, Алексей Резников, Борис Писториус, Leopard
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