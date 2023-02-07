"Первый" Leopard 2 приехал в Киев". Резников встретился с министром обороны ФРГ

По данным СМИ, Писториус приехал в Украину сегодня утром на поезде Фото: ЕРА

"В Киев приехал "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция марширует... к победе", – написал Резников в подписи к снимку, где у него в руках модель танка.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv *

There will be more of them. *

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

По информации ZDF, Писториус прибыл в Украину утром на поезде. Кроме прочего, он пообщался с украинскими военными. Писториус 22 января говорил, что вскоре планирует приехать в Украину, но не сообщал конкретной даты.

8 февраля, по информации "Польского радио", Писториус встретится в Польше с министром обороны страны Мариушем Блащаком. Встреча тет-а-тет пройдет во второй половине дня.