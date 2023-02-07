"Первый" Leopard 2 приехал в Киев". Резников встретился с министром обороны ФРГ

"В Киев приехал "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция марширует... к победе", – написал Резников в подписи к снимку, где у него в руках модель танка.
BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv *— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023
There will be more of them. *
Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.
The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi
По информации ZDF, Писториус прибыл в Украину утром на поезде. Кроме прочего, он пообщался с украинскими военными. Писториус 22 января говорил, что вскоре планирует приехать в Украину, но не сообщал конкретной даты.
8 февраля, по информации "Польского радио", Писториус встретится в Польше с министром обороны страны Мариушем Блащаком. Встреча тет-а-тет пройдет во второй половине дня.
Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден.
ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявили в МИД Украины 31 января.