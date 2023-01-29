Немецкий концерн Rheinmetall хочет увеличить производство снарядов и ведет переговоры о производстве HIMARS

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвел приблизительно по 60–70 тыс. снарядов для танков и артиллерийских орудий, но производство может быть немедленно увеличено.
Он отметил, что концерн способен производить 240 тыс. танковых боеприпасов (120 мм) в год, "что больше, чем нужно всему миру".
Мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450–500 тыс. в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.
Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину, причем снаряды нужны не только самой Украине для применения на поле боя, но и западным военным, чтобы пополнить свои запасы ввиду возросшей угрозы со стороны РФ, отмечает Reuters.
Немецкий концерн планирует также запустить в середине года новую производственную линию для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, в немецких зенитках Gepard.
В то же время Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS, о возможном запуске их производства в Германии. Паппергер подчеркнул, что у концерна есть технологии для производства боеголовок, ракетных двигателей и есть грузовики для пусковых установок. Предполагается, что большую часть этого проекта проинвестирует сам концерн.
Rheinmetall также рассматривает возможность запуска нового порохового завода в Германии, но для этого нужны средства в размере от €700 млн до €800 млн, и их должно профинансировать правительство, так как речь идет об инвестициях в госбезопасность. По мнению Паппергера, завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться "узким местом" и затормозить усилия по наращиванию выпуска танковых и артиллерийских снарядов.
Reuters обращает внимание на то, что в течение нескольких дней руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым министром обороны Борисом Писториусом. По данным агентства, на этой встрече Писториус намеревается говорить о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе, чтобы восполнить запасы немецких вооруженных сил, истощенные в том числе помощью Украине.
В свою очередь, Паппергер на этой встрече намерен настаивать на увеличении оборонного бюджета Германии. Он также надеется на поворот к "более устойчивому долгосрочному планированию закупок в Германии" на несколько лет вперед, чтобы отрасль имела возможность своевременно принимать меры.
После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. Даже ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц долгое время отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники". 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт.
Теперь Шольц заявляет, что Германия "ни при каких обстоятельствах" не отправит в Украину наземные войска и не будет поставлять боевые самолеты.