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Немецкий концерн Rheinmetall хочет увеличить производство снарядов и ведет переговоры о производстве HIMARS

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Концерн Rheinmetall хочет увеличить производство снарядов и запустить новые линии
Концерн Rheinmetall хочет увеличить производство снарядов и запустить новые линии
Фото: EPA

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада. Об этом гендиректор концерна Армин Паппергер рассказал в интервью Reuters.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвел приблизительно по 60–70 тыс. снарядов для танков и артиллерийских орудий, но производство может быть немедленно увеличено.

Он отметил, что концерн способен производить 240 тыс. танковых боеприпасов (120 мм) в год, "что больше, чем нужно всему миру".

Мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450–500 тыс. в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину, причем снаряды нужны не только самой Украине для применения на поле боя, но и западным военным, чтобы пополнить свои запасы ввиду возросшей угрозы со стороны РФ, отмечает Reuters.

Немецкий концерн планирует также запустить в середине года новую производственную линию для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, в немецких зенитках Gepard.

В то же время Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS, о возможном запуске их производства в Германии. Паппергер подчеркнул, что у концерна есть технологии для производства боеголовок, ракетных двигателей и есть грузовики для пусковых установок. Предполагается, что большую часть этого проекта проинвестирует сам концерн.

Rheinmetall также рассматривает возможность запуска нового порохового завода в Германии, но для этого нужны средства в размере от €700 млн до €800 млн, и их должно профинансировать правительство, так как речь идет об инвестициях в госбезопасность. По мнению Паппергера, завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться "узким местом" и затормозить усилия по наращиванию выпуска танковых и артиллерийских снарядов.

Reuters обращает внимание на то, что в течение нескольких дней руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым министром обороны Борисом Писториусом. По данным агентства, на этой встрече Писториус намеревается говорить о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе, чтобы восполнить запасы немецких вооруженных сил, истощенные в том числе помощью Украине. 

В свою очередь, Паппергер на этой встрече намерен настаивать на увеличении оборонного бюджета Германии. Он также надеется на поворот к "более устойчивому долгосрочному планированию закупок в Германии" на несколько лет вперед, чтобы отрасль имела возможность своевременно принимать меры.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. Даже ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц долгое время отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники". 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. 

Теперь Шольц заявляет, что Германия "ни при каких обстоятельствах" не отправит в Украину наземные войска и не будет поставлять боевые самолеты.

Теги: Германия, оружие, вооружение, боеприпасы, артиллерия, Борис Писториус, HIMARS, Rheinmetall
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