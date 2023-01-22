Министр обороны Германии заявил, что хочет создать самую сильную и оснащенную армию в ЕС

Журналисты спросили, какая у него цель на этом посту.
"У Германии крупнейшая экономика в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всех оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, потребуется еще несколько лет. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха",
На вопрос, что сейчас нужнее всего бундесверу, он ответил, что сейчас "все должно происходить одновременно": закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава.
Министр отметил, что с тех пор, как он сам служил в армии более 40 лет назад, изменилось "так много, что трудно перечислить". Но, по его словам, он уже выяснил, что все еще "знаком с языком [армии] и с тем, как работают войска".
Он также анонсировал свой визит в Украину в скором времени.
Писториус возглавил министерство обороны после отставки Кристине Ламбрехт в середине января. Он является членом СДПГ и занимал пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года.
Уходу Ламбрехт предшествовала "череда скандалов", отмечал Bild. Она заявила об отставке на фоне обсуждения в правительстве Германии решения о вопросе поставок Украине танков Leopard.
Писториус уже сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.