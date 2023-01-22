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Министр обороны Германии заявил, что хочет создать самую сильную и оснащенную армию в ЕС

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Писториус о модернизации немецкой армии: Моя работа состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту
Писториус о модернизации немецкой армии: Моя работа состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту
Фото: EPA

Германии необходимо создать более сильную армию, но для этого потребуется несколько лет и усилия не одного правительства, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он сказал в интервью Bild.

Журналисты спросили, какая у него цель на этом посту.

"У Германии крупнейшая экономика в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всех оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года, потребуется еще несколько лет. Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха", 

На вопрос, что сейчас нужнее всего бундесверу, он ответил, что сейчас "все должно происходить одновременно": закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава. 

Министр отметил, что с тех пор, как он сам служил в армии более 40 лет назад, изменилось "так много, что трудно перечислить". Но, по его словам, он уже выяснил, что все еще "знаком с языком [армии] и с тем, как работают войска".

Он также анонсировал свой визит в Украину в скором времени. 

Контекст:

Писториус возглавил министерство обороны после отставки Кристине Ламбрехт в середине января. Он является членом СДПГ и занимал пост главы МВД Нижней Саксонии с 2013 года. 

Уходу Ламбрехт предшествовала "череда скандалов", отмечал Bild. Она заявила об отставке на фоне обсуждения в правительстве Германии решения о вопросе поставок Украине танков Leopard.

Писториус уже сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Теги: Германия, оружие, армия, военные, ФРГ, Борис Писториус, бундесвер
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