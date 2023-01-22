Новый министр обороны Германии анонсировал свой визит в Украину

По словам Писториуса, Германия "ведет очень тесный диалог" с США о танках для Украины Фото: EPA

На вопрос, какая страна станет первой, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ, Писториус ответил, что это еще не решено окончательно.

"Однако несомненно, что я скоро поеду в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", – сказал он.

Писториус отметил, что 20 января встретился на заседании группы "Рамштайн" со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, и у них было интенсивное общение. По мнению немецкого министра, Резников – "очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет".

Журналисты обратили внимание, что Украине срочно нужны основные боевые танки Leopard, но на встрече в формате "Рамштайн" решение о поставках так и не было принято: канцелярия все еще откладывает его, "не поддаваясь давлению со стороны Польши".

У Писториуса спросили, когда решится вопрос с Leopard.

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я в пятницу [20 января] поручил проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится худшее", – сказал министр.