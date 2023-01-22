Новый министр обороны Германии анонсировал свой визит в Украину

На вопрос, какая страна станет первой, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ, Писториус ответил, что это еще не решено окончательно.
"Однако несомненно, что я скоро поеду в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", – сказал он.
Писториус отметил, что 20 января встретился на заседании группы "Рамштайн" со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, и у них было интенсивное общение. По мнению немецкого министра, Резников – "очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет".
Журналисты обратили внимание, что Украине срочно нужны основные боевые танки Leopard, но на встрече в формате "Рамштайн" решение о поставках так и не было принято: канцелярия все еще откладывает его, "не поддаваясь давлению со стороны Польши".
У Писториуса спросили, когда решится вопрос с Leopard.
"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я в пятницу [20 января] поручил проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится худшее", – сказал министр.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.