ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый министр обороны Германии анонсировал свой визит в Украину

По словам Писториуса, Германия "ведет очень тесный диалог" с США о танках для Украины
По словам Писториуса, Германия "ведет очень тесный диалог" с США о танках для Украины
Фото: EPA

Назначенный на этой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что планирует вскоре поехать в Украину. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

На вопрос, какая страна станет первой, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ, Писториус ответил, что это еще не решено окончательно.

"Однако несомненно, что я скоро поеду в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", – сказал он.

Писториус отметил, что 20 января встретился на заседании группы "Рамштайн" со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, и у них было интенсивное общение. По мнению немецкого министра, Резников  "очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет".

Журналисты обратили внимание, что Украине срочно нужны основные боевые танки Leopard, но на встрече в формате "Рамштайн" решение о поставках так и не было принято: канцелярия все еще откладывает его, "не поддаваясь давлению со стороны Польши". 

У Писториуса спросили, когда решится вопрос с Leopard.

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я в пятницу [20 января] поручил проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится худшее", – сказал министр. 

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 18 января. 

19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.

Теги: Германия, танки, ФРГ, Алексей Резников, война России против Украины, Борис Писториус, визит, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (77923)
2
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (45612)
3
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (36929)
4
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (36614)
5
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (32129)
6
Loboda снялась без бюстгальтера (26757)
7
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (24142)
8
Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик (19928) G
 
 
 
 