Зеленский: Сейчас у нас есть люди, получившие опыт войны. Их должно быть больше в органах центральной и местной власти

Зеленский о назначении нового главы СБУ: Считаю именно такой пройденный путь сигналом для всех госчиновников и работников правоохранительных органов Фото: president.gov.ua

Верховная Рада сегодня утвердила представление Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

"Считаю именно такой пройденный путь назначения на должность сигналом для всех государственных чиновников и работников правоохранительных органов, – сказал президент. – Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен".

Зеленский также выразил благодарность нардепам "за положительное голосование" по кандидатуре Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.

Президент отметил важность того, что "система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, прошедшего вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения".

"Сейчас у нас есть люди, получившие опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, соответствующие назначения согласованы Кабмином.

"Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства именно сейчас", – резюмировал Зеленский.