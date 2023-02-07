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Зеленский: Сейчас у нас есть люди, получившие опыт войны. Их должно быть больше в органах центральной и местной власти

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Зеленский о назначении нового главы СБУ: Считаю именно такой пройденный путь сигналом для всех госчиновников и работников правоохранительных органов
Зеленский о назначении нового главы СБУ: Считаю именно такой пройденный путь сигналом для всех госчиновников и работников правоохранительных органов
Фото: president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 7 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, прокомментировал назначения новых глав СБУ, МВД, а также руководителей трех ОВА.

Верховная Рада сегодня утвердила представление Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

"Считаю именно такой пройденный путь назначения на должность сигналом для всех государственных чиновников и работников правоохранительных органов, – сказал президент. – Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы службы. Он прошел испытание войной. Он доказал свою эффективность. Он был назначен".

Зеленский также выразил благодарность нардепам "за положительное голосование" по кандидатуре Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.

Президент отметил важность того, что "система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, прошедшего вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения".

"Сейчас у нас есть люди, получившие опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, соответствующие назначения согласованы Кабмином.

"Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства именно сейчас", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/901306631022860/

Контекст:

Малюк является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть". С марта 2020 года он занимал должность первого замглавы СБУ.  Малюк стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. 1 декабря Зеленский присвоил Малюку звание генерал-майора.

18 января 2023 года руководитель Нацполиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко. На следующий день Рада поддержала назначение Клименко главой МВД.

7 февраля Кабмин предложил Зеленскому кандидатуры новых глав военных администраций в Днепропетровской (Сергей Лысак), Запорожской (Юрий Малашко) и Херсонской областях (Александр Прокудин).

Днем ранее, 6 февраля, Зеленский в вечернем обращении заявил, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.

Теги: Верховная Рада, МВД, СБУ, Украина, Херсонская ОГА, Запорожская ОГА, Владимир Зеленский, Днепропетровская ОГА, чиновники, голосование, президент, назначение, Игорь Клименко, Кабмин, Василий Малюк, обращение
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