Зеленский: В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом

Об этом 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз. О каждом таком решении буду информировать, – сказал президент. – Будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти".

Контекст:

Вопрос о кадрах, которых назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр ОПУ и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – рассказал Данилов. Секретарь СНБО предполагает, что Зеленский, который назначает глав ОВА, "прислушается к решению ставки по этому поводу".