На должности глав военных администраций рекомендуют назначать людей в погонах – Данилов

"На ставке проговорили вопрос, который касается назначения председателей военных администраций, и была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – сказал он.
Секретарь СНБО предполагает, что президент Украины, который назначает глав военных администраций, "прислушается к решению ставки по этому поводу".
"Хотя это полная прерогатива президента нашей страны", – подчеркнул Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Офисе президента Украины сообщали сегодня, что президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание уделили "позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", а также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время. Кроме того, участники заседания ставки рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.