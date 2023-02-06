На должности глав военных администраций рекомендуют назначать людей в погонах – Данилов

"На ставке проговорили вопрос, который касается назначения председателей военных администраций, и была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – сказал он.

Секретарь СНБО предполагает, что президент Украины, который назначает глав военных администраций, "прислушается к решению ставки по этому поводу".

"Хотя это полная прерогатива президента нашей страны", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)