В Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР – Данилов

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день Россия использует против Украины только ракеты российского производства – как давно хранившиеся на складах, так и изготовленные недавно, в прошлом году.
"Их обращения к Ирану, к КНДР говорит о том, что возможности самостоятельно производить на территории РФ в достаточном количестве высокоточные ракеты для обстрелов нашей страны у них нет", – сказал Данилов.
В связи с этим, отметил он, Россия обращается к странам, которые считает "близкими", за военной помощью.
"Будет эта помощь или нет, пока сказать не можем. По крайней мере, мы пока не видели иранских ракет, хотя три-четыре месяца идут разговоры, что Иран должен поставлять России ракеты. Пока все ограничивается "Шахедами", – сказал секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, если Россия начнет обстреливать Украину ракетами иранского или северокорейского производства, украинские власти сразу сообщат об этом всему миру.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял 30 января, что угроза получения Россией иранских ракет сохраняется, причем речь идет о баллистических ракетах Fateh и Zolfaghar, сообщила "Украинская правда".
Он напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать ракетам, которые летят по баллистической траектории. Для этого необходимы такие системы, как Patriot PAC-3 и SAMP-T.
О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, в Белом доме заявили в ноябре 2022 года. По данным СМИ, в поставках были также "пехотное оружие и ракеты". 21 января 2023 года США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ.
КНДР отрицает поставки оружия в РФ и обвиняет США в "распространении слухов".
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Россия обеспечивает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине, сообщил 9 декабря 2022 года американский телеканал NBC. 10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По этим сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале января 2023 года говорил, что переговоры между ними на этот счет, вероятно, идут.