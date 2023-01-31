В Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР – Данилов

Данилов: Мы пока не видели иранских ракет, хотя три-четыре месяца идут разговоры, что Иран должен поставлять России ракеты Фото: Олексій Данілов / Facebook

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день Россия использует против Украины только ракеты российского производства – как давно хранившиеся на складах, так и изготовленные недавно, в прошлом году.

"Их обращения к Ирану, к КНДР говорит о том, что возможности самостоятельно производить на территории РФ в достаточном количестве высокоточные ракеты для обстрелов нашей страны у них нет", – сказал Данилов.

В связи с этим, отметил он, Россия обращается к странам, которые считает "близкими", за военной помощью.

"Будет эта помощь или нет, пока сказать не можем. По крайней мере, мы пока не видели иранских ракет, хотя три-четыре месяца идут разговоры, что Иран должен поставлять России ракеты. Пока все ограничивается "Шахедами", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, если Россия начнет обстреливать Украину ракетами иранского или северокорейского производства, украинские власти сразу сообщат об этом всему миру.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял 30 января, что угроза получения Россией иранских ракет сохраняется, причем речь идет о баллистических ракетах Fateh и Zolfaghar, сообщила "Украинская правда".

Он напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать ракетам, которые летят по баллистической траектории. Для этого необходимы такие системы, как Patriot PAC-3 и SAMP-T.