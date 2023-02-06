Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили ситуацию на бахмутском направлении и возможные действия РФ в ближайшее время

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
"Руководство Вооруженных сил и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Особое внимание члены ставки уделили позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами, – говорится в сообщении. – Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время".
Кроме того, участники заседания ставки рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций (ОВА) в ряде регионов, добавили в ОПУ.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го, 29 января, а также 2 февраля.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.