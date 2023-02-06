Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили ситуацию на бахмутском направлении и возможные действия РФ в ближайшее время

Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Руководство Вооруженных сил и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Особое внимание члены ставки уделили позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами, – говорится в сообщении. – Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время".

Кроме того, участники заседания ставки рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций (ОВА) в ряде регионов, добавили в ОПУ.