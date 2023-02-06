Зеленский: Оккупанты пытаются оцепить Бахмут и сломать там оборону. Противодействуем

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
"Сегодня провел очередное заседание ставки. Много вопросов. Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и на других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем", – отметил глава государства.
Зеленский выразил благодарность "каждому воину, который своей стойкостью обеспечивает противодействие", отметив бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.
"Рассмотрено сегодня на ставке также обеспечение наших воинов боеприпасами. Артиллерия – это один из ключевых факторов. Докладывали, как обычно, главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный], командующие направлениями. Руководитель разведки [Кирилл Буданов] доложил об актуальных планах оккупанта", – сообщил президент.
Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут, заявил 6 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го, 29 января, а также 2 февраля.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.