Зеленский: Оккупанты пытаются оцепить Бахмут и сломать там оборону. Противодействуем

Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут, отмечали в ВСУ 6 февраля Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Сегодня провел очередное заседание ставки. Много вопросов. Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и на других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем", – отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность "каждому воину, который своей стойкостью обеспечивает противодействие", отметив бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

"Рассмотрено сегодня на ставке также обеспечение наших воинов боеприпасами. Артиллерия – это один из ключевых факторов. Докладывали, как обычно, главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный], командующие направлениями. Руководитель разведки [Кирилл Буданов] доложил об актуальных планах оккупанта", – сообщил президент.

Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут, заявил 6 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.