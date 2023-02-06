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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты пытаются оцепить Бахмут и сломать там оборону. Противодействуем

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Силы обороны Украины используют все возможности как инженерные, так и природные, чтобы защитить Бахмут, отмечали в ВСУ 6 февраля
Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут, отмечали в ВСУ 6 февраля
Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 6 февраля, какие вопросы обсуждались в ходе сегодняшнего заседания ставки верховного главнокомандующего.

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Сегодня провел очередное заседание ставки. Много вопросов. Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и на других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем", – отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность "каждому воину, который своей стойкостью обеспечивает противодействие", отметив бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

"Рассмотрено сегодня на ставке также обеспечение наших воинов боеприпасами. Артиллерия – это один из ключевых факторов. Докладывали, как обычно, главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный], командующие направлениями. Руководитель разведки [Кирилл Буданов] доложил об актуальных планах оккупанта", – сообщил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768407524167747/

Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут, заявил 6 февраля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го5-го12-го16-го19-го26-го29 января, а также 2 февраля.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, разведка, агрессия, оборона, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, президент, заседание, обращение, российские оккупанты
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