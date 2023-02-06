"Если ваша возьмет – забирайте Артемовск". Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе

Пригожин на видео, сидя на месте штурмана в кабине бомбардировщика Су-24, принадлежащего (по заявлению его пресс-службы) ЧВК "Вагнер", утверждает, что приземлился после боевого вылета, "отбомбившись" по Бахмуту Донецкой области".
"Владимир Александрович, завтра сажусь на МиГ-29 (экипаж этого истребителя состоит из одного пилота, а не из пилота и штурмана, как в Су-24. – "ГОРДОН"). Если будет желание – встретимся в небе. Если ваша возьмет – забирайте Артемовск (советское название Бахмута до его переименования. – "ГОРДОН"). Если нет – идем до Днепра", – заявил Пригожин.
Пригожин однажды, как он сам утверждает, уже искал встречи с Зеленским в районе Бахмута. Узнав в декабре 2022 года о визите президента Украины на позиции ВСУ в городе, создатель ЧВК "Вагнер", по его словам, "рванул в сторону Бахмута" и оставил в соцсетях сообщение украинскому лидеру с предложением встретиться и "заодно определить, где там чье".
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед. В конце января украинские военные после длительных боев вышли из Соледара.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут.
ВСУ превратили Бахмут и территорию вокруг города в "неприступную крепость", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В то же время министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки обращает внимание, что Бахмут становится "все более изолированным", так как оккупантам удалось взять под контроль часть дорог, ведущих в город.