"Если ваша возьмет – забирайте Артемовск". Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе

Пригожин заявил, что хочет сесть за штурвал МиГ-29 и искать в небе встречи с Зеленским Скриншот РИА ФАН / Telegram

Пригожин на видео, сидя на месте штурмана в кабине бомбардировщика Су-24, принадлежащего (по заявлению его пресс-службы) ЧВК "Вагнер", утверждает, что приземлился после боевого вылета, "отбомбившись" по Бахмуту Донецкой области".

"Владимир Александрович, завтра сажусь на МиГ-29 (экипаж этого истребителя состоит из одного пилота, а не из пилота и штурмана, как в Су-24. – "ГОРДОН"). Если будет желание – встретимся в небе. Если ваша возьмет – забирайте Артемовск (советское название Бахмута до его переименования. – "ГОРДОН"). Если нет – идем до Днепра", – заявил Пригожин.

Пригожин однажды, как он сам утверждает, уже искал встречи с Зеленским в районе Бахмута. Узнав в декабре 2022 года о визите президента Украины на позиции ВСУ в городе, создатель ЧВК "Вагнер", по его словам, "рванул в сторону Бахмута" и оставил в соцсетях сообщение украинскому лидеру с предложением встретиться и "заодно определить, где там чье".