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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если ваша возьмет – забирайте Артемовск". Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе

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Пригожин заявил, что хочет сесть за штурвал МиГ-29 и искать в небе встречи с Зеленским
Пригожин заявил, что хочет сесть за штурвал МиГ-29 и искать в небе встречи с Зеленским
Скриншот РИА ФАН / Telegram

Создатель признанной в Украине международной преступной организацией частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому "встретиться в небе". Видеообращение российского бизнесмена обнародовано 6 февраля в Telegram-канале "Кепка Пригожина", который освещает деятельность основателя ЧВК "Вагнер".

Пригожин на видео, сидя на месте штурмана в кабине бомбардировщика Су-24, принадлежащего (по заявлению его пресс-службы) ЧВК "Вагнер", утверждает, что приземлился после боевого вылета, "отбомбившись" по Бахмуту Донецкой области".

"Владимир Александрович, завтра сажусь на МиГ-29 (экипаж этого истребителя состоит из одного пилота, а не из пилота и штурмана, как в Су-24. – "ГОРДОН"). Если будет желание – встретимся в небе. Если ваша возьмет – забирайте Артемовск (советское название Бахмута до его переименования. – "ГОРДОН"). Если нет – идем до Днепра", – заявил Пригожин.

Пригожин однажды, как он сам утверждает, уже искал встречи с Зеленским в районе Бахмута. Узнав в декабре 2022 года о визите президента Украины на позиции ВСУ в городе, создатель ЧВК "Вагнер", по его словам, "рванул в сторону Бахмута" и оставил в соцсетях сообщение украинскому лидеру с предложением встретиться и "заодно определить, где там чье".

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед. В конце января украинские военные после длительных боев вышли из Соледара.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут.

ВСУ превратили Бахмут и территорию вокруг города в "неприступную крепость", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В то же время министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки обращает внимание, что Бахмут становится "все более изолированным", так как оккупантам удалось взять под контроль часть дорог, ведущих в город.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, авиация, Днепр, Артемовск, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, бомбардировщики, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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