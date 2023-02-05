Бахмут становится все более изолированным – британская разведка

Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет" Фото: EPA

В течение последней недели Россия "имеет небольшой успех" в своих попытках окружить Бахмут, заявили в минобороны Британии.

"M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников. Теперь они, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления россиян", – говорится в сообщении.

Также, по информации разведки минобороны соединенного королевства, ЧВК "Вагнер" захватили еще один маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск.

"В то время как для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, Бахмут становится все более изолированным", – резюмировали в Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GXvI2wG4B6



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/r9hMX3jvHQ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 5, 2023