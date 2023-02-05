Бахмут становится все более изолированным – британская разведка

В течение последней недели Россия "имеет небольшой успех" в своих попытках окружить Бахмут, заявили в минобороны Британии.
"M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников. Теперь они, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления россиян", – говорится в сообщении.
Также, по информации разведки минобороны соединенного королевства, ЧВК "Вагнер" захватили еще один маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск.
"В то время как для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, Бахмут становится все более изолированным", – резюмировали в Минобороны.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 5, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GXvI2wG4B6
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/r9hMX3jvHQ
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.