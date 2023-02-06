Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией – депутат

На странице постановления о ЧВК "Вагнер" на сайте ВРУ пока не появилась официальная информация о принятии документа на сессии Рады.

Украинские парламентарии подчеркивают, что ЧВК "Вагнер" находится под полным контролем российского государства и является одним из инструментов неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины и геноцида украинского народа.

Члены ЧВК "Вагнер" в своей деятельности на территории Украины используют преступные методы, которые носят неизбирательный характер и несут угрозу жизни и здоровью гражданского населения, имеют признаки массового нарушения международного гуманитарного права.

Согласно документу, члены ЧВК "Вагнер" ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилования, похищения детей, массовые казни, вооруженные нападения на учебные заведения, культовые сооружения.

По указанным фактам правоохранительные органы Украины расследуют соответствующие уголовные производства, в том числе по статьям о терроризме, отмечают депутаты.

Вместе с тем международный характер преступной деятельности ЧВК "Вагнер" подтверждается неопровержимыми доказательствами ее действий по дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия). Члены ЧВК "Вагнер" причастны к тяжким уголовным правонарушениям, в том числе массовым внесудебным казням, пыткам, изнасилованиям, похищениям, содержанию заложников.

Кроме того, Рада 336 голосами приняла постановление №3735, предусматривающее обращение к ООН, ПАСЕ, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам государств мира о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.