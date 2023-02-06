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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией – депутат

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Созданная Пригожиным ЧВК "Вагнер" официально стала в Украине преступной организацией
Созданная Пригожиным ЧВК "Вагнер" официально стала в Украине преступной организацией
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 февраля признала российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина международной преступной организацией, сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. За соответствующее постановление постановления №8397 проголосовало 333 депутата.

На странице постановления о ЧВК "Вагнер" на сайте ВРУ пока не появилась официальная информация о принятии документа на сессии Рады.

Украинские парламентарии подчеркивают, что ЧВК "Вагнер" находится под полным контролем российского государства и является одним из инструментов неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины и геноцида украинского народа.

Члены ЧВК "Вагнер" в своей деятельности на территории Украины используют преступные методы, которые носят неизбирательный характер и несут угрозу жизни и здоровью гражданского населения, имеют признаки массового нарушения международного гуманитарного права.

Согласно документу, члены ЧВК "Вагнер" ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилования, похищения детей, массовые казни, вооруженные нападения на учебные заведения, культовые сооружения.

По указанным фактам правоохранительные органы Украины расследуют соответствующие уголовные производства, в том числе по статьям о терроризме, отмечают депутаты.

Вместе с тем международный характер преступной деятельности ЧВК "Вагнер" подтверждается неопровержимыми доказательствами ее действий по дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия). Члены ЧВК "Вагнер" причастны к тяжким уголовным правонарушениям, в том числе массовым внесудебным казням, пыткам, изнасилованиям, похищениям, содержанию заложников.

Кроме того, Рада 336 голосами приняла постановление №3735, предусматривающее обращение к ООН, ПАСЕ, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам государств мира о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные. Ее владельцем и создателем считается российский бизнесмен Евгений Пригожин.

23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией. По данным британской The telegraph, Великобритания готовится объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, оккупация, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Ярослав Железняк, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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