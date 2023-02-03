"Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии". Офис генпрокурора объявил подозрение владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину

"Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора", – написал Костин.
Он отметил, что, по данным следствия, Пригожин был "наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины".
"Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужденный за разбой, сегодня он герой России. Преступная "элита" террористического режима", – заявил Костин.
Он добавил, что от ответственности не уйдут также и рядовые вагнеровцы. Прокуроры уже провели допросы двух бойцов ЧВК, которые находятся в ЕС, сообщил генпрокурор. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника "Вагнер", который находится в Норвегии.
"Убежден, что вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, который с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии", – резюмировал Костин.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.