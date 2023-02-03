"Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии". Офис генпрокурора объявил подозрение владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину

"Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора", – написал Костин.

Он отметил, что, по данным следствия, Пригожин был "наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины".

"Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужденный за разбой, сегодня он герой России. Преступная "элита" террористического режима", – заявил Костин.

Он добавил, что от ответственности не уйдут также и рядовые вагнеровцы. Прокуроры уже провели допросы двух бойцов ЧВК, которые находятся в ЕС, сообщил генпрокурор. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника "Вагнер", который находится в Норвегии.

"Убежден, что вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, который с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее "кувалды анархии", – резюмировал Костин.