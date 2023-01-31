Раде предложили признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Карточка документа №8397 опубликована на сайте парламента 30 января.

Инициаторами проекта постановления выступили около 70 нардепов.

На момент написания материала текст документа на сайте Рады отсутствовал.

26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Контекст:

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.