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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" Пригожина хватит наемников максимум до осени 2023 года – исследование

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Эксперты оценили, на сколько хватит потенциала частной военной компании Евгения Пригожина
Эксперты оценили, на сколько хватит потенциала частной военной компании Евгения Пригожина
Фото: EPA

Украинский институт будущего опубликовал 30 января аналитику на тему того, насколько хватит сил у российской частной военной компании "Вагнер", владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин, для ведения войны в Украине.

Судя по характеру боевых действий, изначально Кремль не планировал активного использования ЧВК как полноценных подразделений на фронте в Украине, говорится в исследовании. Таким кампаниям отводилась роль диверсионно-разведывательных групп в тылу украинских войск, в первую очередь в крупных городах, а также роль мобильных групп для точечных операций.

Позже необходимость компенсировать потери армии РФ на начальном этапе войны привела к тому, что наемников "Вагнера" начали использовать в качестве пехотных соединений на фронте, отмечают эксперты Института будущего. Ближе к осени возникла потребность в резком увеличении найма живой силы для восполнения потерь. В результате начался найм заключенных в обмен на будущую амнистию и деньги. Это позволило привлечь в "Вагнер" до 20–25 тыс. заключенных из российских колоний, также около 10 тыс. человек было нанято в депрессивных регионах РФ, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что ЧВК "Вагнер" несет большие потери на фронте. Есть информация, что российские вооруженные силы не всегда предоставляют наемникам артиллерийскую и воздушную поддержку, а иногда и бронетехнику. Эксперты предполагают, что военное руководство РФ, возможно, намеренно использует тактику постепенного уничтожения "Вагнера", используя ее подразделения для штурма на самых сложных участках.

С учетом того, что в российских колониях и тюрьмах содержится около 250 тыс. человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (из которых 22 тыс. женщин), максимальный мобилизационный потенциал призыва осужденных для "Вагнера" в Институте будущего оценили не более чем в 60–70 тыс. человек за весь 2023 год. При нынешней интенсивности потерь этого хватит для поддержания постоянной численности группировки на несколько месяцев, но не более, отмечается в исследовании.

Вторая категория потенциальных наемников – люди из депрессивных районов без постоянного дохода с большими кредитными задолженностями – может дать еще около 50 тыс. человек при условии, что часть из этой категории не будет призвана в ВС РФ. Таким образом, максимальное число рекрутов, на которые может рассчитывать Пригожин – до 100 тыс., говорится в исследовании.

Из всего этого аналитики сделали вывод, что к осени 2023 года при существующих темпах уничтожения вагнеровцев значение и значимость ЧВК "Вагнер" начнет стремительно уменьшаться, если не будут найдены альтернативные источники набора новобранцев, что на данный момент нереалистично, отмечается в анализе.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.

The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.

Теги: наемники, армия РФ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Украинский институт будущего, российские военные
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