ЧВК "Вагнер" Пригожина хватит наемников максимум до осени 2023 года – исследование

Судя по характеру боевых действий, изначально Кремль не планировал активного использования ЧВК как полноценных подразделений на фронте в Украине, говорится в исследовании. Таким кампаниям отводилась роль диверсионно-разведывательных групп в тылу украинских войск, в первую очередь в крупных городах, а также роль мобильных групп для точечных операций.

Позже необходимость компенсировать потери армии РФ на начальном этапе войны привела к тому, что наемников "Вагнера" начали использовать в качестве пехотных соединений на фронте, отмечают эксперты Института будущего. Ближе к осени возникла потребность в резком увеличении найма живой силы для восполнения потерь. В результате начался найм заключенных в обмен на будущую амнистию и деньги. Это позволило привлечь в "Вагнер" до 20–25 тыс. заключенных из российских колоний, также около 10 тыс. человек было нанято в депрессивных регионах РФ, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что ЧВК "Вагнер" несет большие потери на фронте. Есть информация, что российские вооруженные силы не всегда предоставляют наемникам артиллерийскую и воздушную поддержку, а иногда и бронетехнику. Эксперты предполагают, что военное руководство РФ, возможно, намеренно использует тактику постепенного уничтожения "Вагнера", используя ее подразделения для штурма на самых сложных участках.

С учетом того, что в российских колониях и тюрьмах содержится около 250 тыс. человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (из которых 22 тыс. женщин), максимальный мобилизационный потенциал призыва осужденных для "Вагнера" в Институте будущего оценили не более чем в 60–70 тыс. человек за весь 2023 год. При нынешней интенсивности потерь этого хватит для поддержания постоянной численности группировки на несколько месяцев, но не более, отмечается в исследовании.

Вторая категория потенциальных наемников – люди из депрессивных районов без постоянного дохода с большими кредитными задолженностями – может дать еще около 50 тыс. человек при условии, что часть из этой категории не будет призвана в ВС РФ. Таким образом, максимальное число рекрутов, на которые может рассчитывать Пригожин – до 100 тыс., говорится в исследовании.

Из всего этого аналитики сделали вывод, что к осени 2023 года при существующих темпах уничтожения вагнеровцев значение и значимость ЧВК "Вагнер" начнет стремительно уменьшаться, если не будут найдены альтернативные источники набора новобранцев, что на данный момент нереалистично, отмечается в анализе.