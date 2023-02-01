Минобороны России отказывается помогать ЧВК "Вагнер" в транспортировке тел с фронта – СМИ

По информации издания, министерство обороны РФ не помогает ЧВК вывозить тела. За зиму их количество значительно выросло, сообщили изданию источники в похоронной сфере. Это связано с тяжелыми боями в районе Бахмута в Донецкой области и Сватово в Луганской области Украины. Большая часть тел остается на украинских территориях или в приграничных регионах РФ. По словам одного из источников, тех, кого не вывозят, хоронят на месте на массовых кладбищах. По его словам, на оккупированных украинских территориях уже образовались большие новые кладбища. Также они появляются в приграничных регионах, в частности в Краснодарском крае.

Издание отмечает, что военным было бы проще хоронить убитых на месте, но их родственники зачастую резко против этого. Однако, по словам источника, у России нет компаний, которые бы "нишево занимались такой логистикой". Если у минобороны есть свои ресурсы для вывоза тел, то у частных военных компаний таких возможностей нет. Официально они не считаются военной структурой, поэтому не могут пользоваться инфраструктурой министерства, отмечает источник.

Вывозят тела частично военной техникой, частично на машинах дальнобойщиков, в фурах, оснащенных холодильниками. Вывоз каждого тела, по словам источника издания, обходится в сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (примерно 26,5–52,8 тыс. грн. – "ГОРДОН").

При этом вывезти все тела и обеспечить им похороны не удается, отмечает издание. Похоронные бюро в некоторых регионах РФ сталкивались с запросами на похороны пустых гробов, так как родственники убитых не смогли добиться возвращения тел домой. Источник рассказал, что ему известно о нескольких таких случаях и "Вагнер" никак не помогал семьям погибших и не отвечал на запросы.

Источник издания добавил, что за время войны в России стали строить больше кладбищ – количество целевых тендеров выросло в полтора раза. В похоронной сфере сообщают, что значительно выросло количество кремаций, так как они обходятся дешевле традиционных похорон. При этом ритуальная отрасль столкнулась с проблемой нехватки кремационных печей, которые производятся за границей, пишет издание.