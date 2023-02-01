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Минобороны России отказывается помогать ЧВК "Вагнер" в транспортировке тел с фронта – СМИ

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В РФ рассказали о сложностях с вывозом убитых оккупантов
В РФ рассказали о сложностях с вывозом убитых оккупантов
Фото: EPA

Российская частная военная компания "Вагнер" столкнулась с проблемой вывоза тел убитых на территории Украины бойцов. Об этом пишет издание "Верстка" 1 февраля.

По информации издания, министерство обороны РФ не помогает ЧВК вывозить тела. За зиму их количество значительно выросло, сообщили изданию источники в похоронной сфере. Это связано с тяжелыми боями в районе Бахмута в Донецкой области и Сватово в Луганской области Украины. Большая часть тел остается на украинских территориях или в приграничных регионах РФ. По словам одного из источников, тех, кого не вывозят, хоронят на месте на массовых кладбищах. По его словам, на оккупированных украинских территориях уже образовались большие новые кладбища. Также они появляются в приграничных регионах, в частности в Краснодарском крае.

Издание отмечает, что военным было бы проще хоронить убитых на месте, но их родственники зачастую резко против этого. Однако, по словам источника, у России нет компаний, которые бы "нишево занимались такой логистикой". Если у минобороны есть свои ресурсы для вывоза тел, то у частных военных компаний таких возможностей нет. Официально они не считаются военной структурой, поэтому не могут пользоваться инфраструктурой министерства, отмечает источник.

Вывозят тела частично военной техникой, частично на машинах дальнобойщиков, в фурах, оснащенных холодильниками. Вывоз каждого тела, по словам источника издания, обходится в сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (примерно 26,5–52,8 тыс. грн. – "ГОРДОН").

При этом вывезти все тела и обеспечить им похороны не удается, отмечает издание. Похоронные бюро в некоторых регионах РФ сталкивались с запросами на похороны пустых гробов, так как родственники убитых не смогли добиться возвращения тел домой. Источник рассказал, что ему известно о нескольких таких случаях и "Вагнер" никак не помогал семьям погибших и не отвечал на запросы.

Источник издания добавил, что за время войны в России стали строить больше кладбищ – количество целевых тендеров выросло в полтора раза. В похоронной сфере сообщают, что значительно выросло количество кремаций, так как они обходятся дешевле традиционных похорон. При этом ритуальная отрасль столкнулась с проблемой нехватки кремационных печей, которые производятся за границей, пишет издание.

Контекст:

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин заявлял, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала 21 января, что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали.

Теги: Россия, похороны, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, погибшие российские военные
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