Великобритания готовится объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией – СМИ

В случае такого решения уголовным преступлением в Великобритании будет считаться не только принадлежность к "Вагнеру" или посещение его собраний, но и поощрение его поддержки или публичное ношение его логотипа.

Фактически "Вагнер" окажется в одной юридической плоскости с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", отмечает издание.

Такой шаг может иметь косвенные последствия для способности ЧВК привлекать деньги, если какие-либо активы или потоки доходов будут проходить через финансовые учреждения Великобритании.

В издании подчеркнули, что обсуждение запрета находится на ранней стадии и пока не так продвинулось, как запланированный запрет Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

The Telegraph сообщал о таких планах Британии еще в прошлом месяце, но они были отложены после того, как министерство иностранных дел Британии выразило обеспокоенность по поводу последствий вмешательства.

Окончательное решение о запрете ЧВК "Вагнер" еще не принято, но источники журналистов утверждают, что зеленый свет в этом случае будет гораздо быстрее, чем с КСИР, учитывая серьезность ситуации в Украине и единство по этому вопросу в британском правительстве.

По данным журналистов, вопрос будет поднят в правительстве уже в понедельник, 6 февраля. Ожидается, что на публике правительство сохранит свою позицию, не подтверждая свои планы на запрет, пока окончательное решение не будет объявлено публично.