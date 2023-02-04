Великобритания готовится объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией – СМИ

В случае такого решения уголовным преступлением в Великобритании будет считаться не только принадлежность к "Вагнеру" или посещение его собраний, но и поощрение его поддержки или публичное ношение его логотипа.
Фактически "Вагнер" окажется в одной юридической плоскости с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", отмечает издание.
Такой шаг может иметь косвенные последствия для способности ЧВК привлекать деньги, если какие-либо активы или потоки доходов будут проходить через финансовые учреждения Великобритании.
В издании подчеркнули, что обсуждение запрета находится на ранней стадии и пока не так продвинулось, как запланированный запрет Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
The Telegraph сообщал о таких планах Британии еще в прошлом месяце, но они были отложены после того, как министерство иностранных дел Британии выразило обеспокоенность по поводу последствий вмешательства.
Окончательное решение о запрете ЧВК "Вагнер" еще не принято, но источники журналистов утверждают, что зеленый свет в этом случае будет гораздо быстрее, чем с КСИР, учитывая серьезность ситуации в Украине и единство по этому вопросу в британском правительстве.
По данным журналистов, вопрос будет поднят в правительстве уже в понедельник, 6 февраля. Ожидается, что на публике правительство сохранит свою позицию, не подтверждая свои планы на запрет, пока окончательное решение не будет объявлено публично.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.
Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией.