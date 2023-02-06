Бахмутский район превращен в настоящую неприступную крепость – Сырский

Сырский (в центре) рассказал об обороне Бахмута Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Сырский подчеркнул, что украинские военные готовили Бахмутский район и сам город Бахмут к обороне заранее.

Он отметил, что у этой местности есть определенные особенности рельефа: город окружен господствующими высотами и холмами, "которые сами по себе являются препятствиями для врага".

"Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. Мы используем все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы уничтожать лучшие подразделения противника", – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что битва с оккупантами продолжается.