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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бахмутский район превращен в настоящую неприступную крепость – Сырский

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Сырский (в центре) рассказал об обороне Бахмута
Сырский (в центре) рассказал об обороне Бахмута
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Силы обороны Украины используют все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы защитить Бахмут Донецкой области. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщил Military Media Center.

Сырский подчеркнул, что украинские военные готовили Бахмутский район и сам город Бахмут к обороне заранее.

Он отметил, что у этой местности есть определенные особенности рельефа: город окружен господствующими высотами и холмами, "которые сами по себе являются препятствиями для врага".

"Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. Мы используем все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы уничтожать лучшие подразделения противника", – заявил Сырский. 

Он подчеркнул, что битва с оккупантами продолжается.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В конце января украинские военные после длительных боев вышли из Соледара

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Теги: Донецкая область, оборона, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, Александр Сырский
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