Бахмутский район превращен в настоящую неприступную крепость – Сырский

Сырский подчеркнул, что украинские военные готовили Бахмутский район и сам город Бахмут к обороне заранее.
Он отметил, что у этой местности есть определенные особенности рельефа: город окружен господствующими высотами и холмами, "которые сами по себе являются препятствиями для врага".
"Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. Мы используем все возможности – как инженерные, так и природные, – чтобы уничтожать лучшие подразделения противника", – заявил Сырский.
Он подчеркнул, что битва с оккупантами продолжается.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В конце января украинские военные после длительных боев вышли из Соледара.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями", – сказал президент.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.