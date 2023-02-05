Невзоров: У путинской военной машины хватает мощи грызть окраины Бахмута и Угледара. Любая нормальная армия стеснялась бы сообщать о таких победах

"Результата не будет. Дятел глуп: дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб. [...] Все то, что было проанонсировано, все то, чем тебе, мне, миру портили настроение: про какие-то наступления, про какие-то новые шаги, про новые тактики, про выученные уроки, – мы видим, что всего этого нет", – сказал Невзоров.

Он отметил, что у российской армии, вторгшейся в Украину, "никаких изменений в тактике нет".

"У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы, там, грызть окраины Бахмута [Донецкой обласи], грызть окраины Угледара [в том же регионе]. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва", – объяснил Невзоров.

По его словам, "это приятно, потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться".

"Мы их не видим – это уже хорошо", – считает публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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