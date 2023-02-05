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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: У путинской военной машины хватает мощи грызть окраины Бахмута и Угледара. Любая нормальная армия стеснялась бы сообщать о таких победах

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У армии РФ не видно "каких-то умственных способностей или способности обучаться", отметил Невзоров
У армии РФ не видно "каких-то умственных способностей или способности обучаться", отметил Невзоров
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров сравнил объявившего о вторжении в Украину президента РФ Владимира Путина с дятлом-мутантом, у которого вместо носа ржавая ракета.

"Результата не будет. Дятел глуп: дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб. [...] Все то, что было проанонсировано, все то, чем тебе, мне, миру портили настроение: про какие-то наступления, про какие-то новые шаги, про новые тактики, про выученные уроки, – мы видим, что всего этого нет", – сказал Невзоров.

Он отметил, что у российской армии, вторгшейся в Украину, "никаких изменений в тактике нет".

"У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы, там, грызть окраины Бахмута [Донецкой обласи], грызть окраины Угледара [в том же регионе]. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва", – объяснил Невзоров.

По его словам, "это приятно, потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться".

"Мы их не видим – это уже хорошо", – считает публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился

ВСУ успешно деоккупируют временно захваченные Россией территории Украины.

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, озвученной в феврале 2023 года, РФ бросила все силы на прорыв украинской обороны в районе Бахмута.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, армия, Донецкая область, война, оборона, вторжение, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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