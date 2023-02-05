Невзоров: У путинской военной машины хватает мощи грызть окраины Бахмута и Угледара. Любая нормальная армия стеснялась бы сообщать о таких победах

"Результата не будет. Дятел глуп: дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб. [...] Все то, что было проанонсировано, все то, чем тебе, мне, миру портили настроение: про какие-то наступления, про какие-то новые шаги, про новые тактики, про выученные уроки, – мы видим, что всего этого нет", – сказал Невзоров.
Он отметил, что у российской армии, вторгшейся в Украину, "никаких изменений в тактике нет".
"У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы, там, грызть окраины Бахмута [Донецкой обласи], грызть окраины Угледара [в том же регионе]. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва", – объяснил Невзоров.
По его словам, "это приятно, потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться".
"Мы их не видим – это уже хорошо", – считает публицист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.
ВСУ успешно деоккупируют временно захваченные Россией территории Украины.
По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, озвученной в феврале 2023 года, РФ бросила все силы на прорыв украинской обороны в районе Бахмута.