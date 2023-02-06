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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области вновь разрушены жилые дома из-за российских обстрелов, есть погибший и раненый в Бахмуте

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Мирные жилые кварталы вновь попали под российские ракетные и артиллерийские удары
Мирные жилые кварталы вновь попали под российские ракетные и артиллерийские удары
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За сутки 5 февраля в Донецкой области погиб один мирный житель, еще один ранен. Оба жили в Бахмуте, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения", – отметил он. Кураховская община получила ракетные удары: в Горняке повреждено семь домов, в Кураховке – дом и магазин. Курахово попало под артобстрел – поврежден дом.

Также повреждены дома в Красногоровке и Дружбе, а к утру под массированный артобстрел попала Авдеевка.

"На лисичанском направлении громко было в Северске и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном. Без жертв", – добавил Кириленко.


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Донецкая область, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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