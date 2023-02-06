В Донецкой области вновь разрушены жилые дома из-за российских обстрелов, есть погибший и раненый в Бахмуте

"На донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения", – отметил он. Кураховская община получила ракетные удары: в Горняке повреждено семь домов, в Кураховке – дом и магазин. Курахово попало под артобстрел – поврежден дом.

Также повреждены дома в Красногоровке и Дружбе, а к утру под массированный артобстрел попала Авдеевка.

"На лисичанском направлении громко было в Северске и Серебрянке Северской общины, а также в Торском и Заречном. Без жертв", – добавил Кириленко.



