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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли два удара по Дружковке, ранены пять человек – Донецкая ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью нанесли два удара по Дружковке Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 5 февраля.

В результате обстрела ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажных дома и детский сад.

"На волновахском направлении без жертв под обстрелами Угледар и окрестности общины. На Донецком направлении громко было в Курахово: прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали два многоквартирных дома и здание предприятия. Утром произошли обстрелы Соловьевого Очеретинского общества и Авдеевки: повреждены два дома в Соловьеве и окрестности Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке", – говорится в сообщении.

На горловском направлении оккупанты обстреляли Часов Яр. Повреждены минимум семь жилых домов и здание предприятия.

"Напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены три дома в Роздольевке и еще три в Васюковке. На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской общины. В Звановской общине повреждены два дома в Переездном – без жертв", – написал Кириленко.

За сутки 4 февраля в результате российских обстрелов погибло четыре мирных жителя Донецкой области, сообщил Кириленко. Три человека погибли в Бахмуте, один – в Ямполе.

Еще 11 человек получили ранения.

С начала росийского вторжения в Донецкой области погибло 1350 мирных жителей, еще 2994 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, раненые, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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