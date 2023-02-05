Оккупанты ночью нанесли два удара по Дружковке, ранены пять человек – Донецкая ОВА

В результате обстрела ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажных дома и детский сад.
"На волновахском направлении без жертв под обстрелами Угледар и окрестности общины. На Донецком направлении громко было в Курахово: прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали два многоквартирных дома и здание предприятия. Утром произошли обстрелы Соловьевого Очеретинского общества и Авдеевки: повреждены два дома в Соловьеве и окрестности Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке", – говорится в сообщении.
На горловском направлении оккупанты обстреляли Часов Яр. Повреждены минимум семь жилых домов и здание предприятия.
"Напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены три дома в Роздольевке и еще три в Васюковке. На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской общины. В Звановской общине повреждены два дома в Переездном – без жертв", – написал Кириленко.
За сутки 4 февраля в результате российских обстрелов погибло четыре мирных жителя Донецкой области, сообщил Кириленко. Три человека погибли в Бахмуте, один – в Ямполе.
Еще 11 человек получили ранения.
С начала росийского вторжения в Донецкой области погибло 1350 мирных жителей, еще 2994 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.