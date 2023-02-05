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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска готовятся к наступлению в Луганской области – Институт исследования войны

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Россия хотела рассредоточить украинские войска накануне наступления на востоке
Россия хотела рассредоточить украинские войска накануне наступления на востоке
Фото: EPA

Следующее российское наступление, скорее всего, состоится в направлении Луганской области. Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW), опубликованном 4 февраля.

Эксперты отметили, что РФ начинает концентрировать войска и технику в этом направлении. 

Также оккупанты усиливают атаки на Бахмут Донецкой области. 

В то же время по поводу наступления на Запорожском направлении, в ISW заявили, что РФ не собрали достаточно мощную ударную группировку. Аналитики считают, что заявления российской стороны о наступлении на запорожском направлении были сделаны для рассредоточения украинских войск накануне наступления на востоке.

"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на Запорожье", – заявили эксперты.

По мнению аналитиков, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций.

Также министерство обороны России начало ряд мероприятий по реструктуризации и консолидации разрозненных нерегулярных формирований, поддерживающих войну России в Украине, в составе регулярных вооруженных сил России, говорится в отчете. В частности  ведомство делает определенные шаги для интеграции добровольческих батальонов в свою структуру. По мнению аналитиков, министерство хочет интегрировать и профессионализировать нерегулярные формирования в свою регулярную структуру

Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 2 февраля заявил, что российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг села Никольское и районе в направлении Волновахи Донецкой области откровенно рассказывают местным, что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта. 

Теги: Украина, Запорожье, Луганская область, Донецкая область, министерство обороны РФ, Запорожская область, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, войска, ISW
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