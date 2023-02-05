Российские войска готовятся к наступлению в Луганской области – Институт исследования войны

Эксперты отметили, что РФ начинает концентрировать войска и технику в этом направлении.
Также оккупанты усиливают атаки на Бахмут Донецкой области.
В то же время по поводу наступления на Запорожском направлении, в ISW заявили, что РФ не собрали достаточно мощную ударную группировку. Аналитики считают, что заявления российской стороны о наступлении на запорожском направлении были сделаны для рассредоточения украинских войск накануне наступления на востоке.
"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на Запорожье", – заявили эксперты.
По мнению аналитиков, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций.
Также министерство обороны России начало ряд мероприятий по реструктуризации и консолидации разрозненных нерегулярных формирований, поддерживающих войну России в Украине, в составе регулярных вооруженных сил России, говорится в отчете. В частности ведомство делает определенные шаги для интеграции добровольческих батальонов в свою структуру. По мнению аналитиков, министерство хочет интегрировать и профессионализировать нерегулярные формирования в свою регулярную структуру
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 2 февраля заявил, что российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг села Никольское и районе в направлении Волновахи Донецкой области откровенно рассказывают местным, что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.