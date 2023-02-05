Российские войска готовятся к наступлению в Луганской области – Институт исследования войны

Эксперты отметили, что РФ начинает концентрировать войска и технику в этом направлении.

Также оккупанты усиливают атаки на Бахмут Донецкой области.

В то же время по поводу наступления на Запорожском направлении, в ISW заявили, что РФ не собрали достаточно мощную ударную группировку. Аналитики считают, что заявления российской стороны о наступлении на запорожском направлении были сделаны для рассредоточения украинских войск накануне наступления на востоке.

"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на Запорожье", – заявили эксперты.

По мнению аналитиков, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций.

Также министерство обороны России начало ряд мероприятий по реструктуризации и консолидации разрозненных нерегулярных формирований, поддерживающих войну России в Украине, в составе регулярных вооруженных сил России, говорится в отчете. В частности ведомство делает определенные шаги для интеграции добровольческих батальонов в свою структуру. По мнению аналитиков, министерство хочет интегрировать и профессионализировать нерегулярные формирования в свою регулярную структуру