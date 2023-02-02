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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вряд ли смогут выполнить приказ Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта – ВСУ

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Череватый прокомментировал планы оккупантов на востоке
Череватый прокомментировал планы оккупантов на востоке
Фото: Military Media Center / Telegram

Есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате их полностью до начала марта. Об этом заявил представитель восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый 2 февраля во время брифинга, сообщает Military Media Center.

Череватый напомнил, что подобных приказов с начала войны уже было несколько, Россия постоянно хочет захватить новые украинские территории..

"Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы", – подчеркнул он.

Россия может попытаться достичь хоть каких-то успехов к годовщине вторжения 24 февраля, потому что они любят разного рода "памятные" даты, отметил Череватый. Однако он высказал сомнение, что у оккупантов что-либо получится.

Он напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но все они были разбиты украинской армией. Сейчас же российские войска находятся в постоянных боях, отметил Череватый.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Владимир Путин, Луганская область, Донецкая область, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Череватый
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