Россияне вряд ли смогут выполнить приказ Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта – ВСУ

Череватый напомнил, что подобных приказов с начала войны уже было несколько, Россия постоянно хочет захватить новые украинские территории..
"Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы", – подчеркнул он.
Россия может попытаться достичь хоть каких-то успехов к годовщине вторжения 24 февраля, потому что они любят разного рода "памятные" даты, отметил Череватый. Однако он высказал сомнение, что у оккупантов что-либо получится.
Он напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но все они были разбиты украинской армией. Сейчас же российские войска находятся в постоянных боях, отметил Череватый.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.