Россияне вряд ли смогут выполнить приказ Путина захватить Донецкую и Луганскую области до марта – ВСУ

Череватый напомнил, что подобных приказов с начала войны уже было несколько, Россия постоянно хочет захватить новые украинские территории..

"Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника – это залог нашей победы", – подчеркнул он.

Россия может попытаться достичь хоть каких-то успехов к годовщине вторжения 24 февраля, потому что они любят разного рода "памятные" даты, отметил Череватый. Однако он высказал сомнение, что у оккупантов что-либо получится.

Он напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но все они были разбиты украинской армией. Сейчас же российские войска находятся в постоянных боях, отметил Череватый.