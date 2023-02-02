"Россияне умирают в окопах в стиле Первой мировой войны". CBS News выпустил репортаж об обороне Бахмута

Отмечается, что украинские военные используют технологии XXI века, а российские оккупанты пытаются добиться успеха, отправляя в бой большое количество своих солдат.

"В то время как окопная война вдоль линии фронта, протянувшейся на сотни миль с севера на юг Украины, выглядит как что-то с полей сражений в Европе 100 лет назад, борьба Украины за Бахмут ведется из высокотехнологичных подземных командных центров", – говорится в сообщении.

Журналисты попали в одно из укрытий, где украинские военные следили за ходом боев через мониторы в прямом эфире. Беспилотники дают на экраны детальную картину происходящего, отмечает CBS News. В частности, с дронов снимают изображения российских оккупантов в укрытиях, которые забрасывают гранатами с воздуха.

"Люди умирают в окопах в стиле Первой мировой войны, сталкиваясь с радиоэлектронной войной XXI века", – говорится в репортаже.

За всеми перемещениями противника украинские военные следят при помощи беспилотников. Информация в режиме реального времени используется в первую очередь для поддержки артиллерии, чтобы она могла уничтожать позиции и технику оккупантов.

В то же время украинские военные сообщили журналистам, что Россия обращается со своими военными "как с мясом". По их словам, российские солдаты вынуждены продвигаться по телам своих убитых.