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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне умирают в окопах в стиле Первой мировой войны". CBS News выпустил репортаж об обороне Бахмута

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Журналисты рассказали, как украинские военные обороняют Бахмут
Журналисты рассказали, как украинские военные обороняют Бахмут
Фото: EPA

В городе Бахмут Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, стороны используют кардинально разные методы ведения войны. Об этом говорится в репортаже CBS News от 31 января.

Отмечается, что украинские военные используют технологии XXI века, а российские оккупанты пытаются добиться успеха, отправляя в бой большое количество своих солдат.

"В то время как окопная война вдоль линии фронта, протянувшейся на сотни миль с севера на юг Украины, выглядит как что-то с полей сражений в Европе 100 лет назад, борьба Украины за Бахмут ведется из высокотехнологичных подземных командных центров", – говорится в сообщении.

Журналисты попали в одно из укрытий, где украинские военные следили за ходом боев через мониторы в прямом эфире. Беспилотники дают на экраны детальную картину происходящего, отмечает CBS News. В частности, с дронов снимают изображения российских оккупантов в укрытиях, которые забрасывают гранатами с воздуха.

"Люди умирают в окопах в стиле Первой мировой войны, сталкиваясь с радиоэлектронной войной XXI века", – говорится в репортаже.

За всеми перемещениями противника украинские военные следят при помощи беспилотников. Информация в режиме реального времени используется в первую очередь для поддержки артиллерии, чтобы она могла уничтожать позиции и технику оккупантов.

В то же время украинские военные сообщили журналистам, что Россия обращается со своими военными "как с мясом". По их словам, российские солдаты вынуждены продвигаться по телам своих убитых.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

Теги: Донецкая область, армия РФ, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские военные
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