В Бахмуте остается 5990 человек, из них около 200 – дети – Нацполиция

Об этом 1 февраля сообщается в Facebook Нацполиции Украины.
Отмечается, что российские оккупанты каждый день уничтожают Бахмут и убивают его жителей.
По данным правоохранителей, в настоящее время в городе остается 5990 человек, из них около 200 – дети.
"Наша основная миссия – это коммуникация с ВСУ, госпитальерами, парамедиками, волонтерами и военной администрацией о предоставлении гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Акцентируем внимание на семьях с детьми. Нужно сделать все, чтобы вывезти всех в более безопасные места", – отметил в ходе поездки в Бахмут начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко.
Указывается, что полицейским "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать.
Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.