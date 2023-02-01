В Бахмуте остается 5990 человек, из них около 200 – дети – Нацполиция

Правоохранителям "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать из Бахмута, отметили в Нацполиции Фото: Національна поліція України / Facebook

Об этом 1 февраля сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

Отмечается, что российские оккупанты каждый день уничтожают Бахмут и убивают его жителей.

По данным правоохранителей, в настоящее время в городе остается 5990 человек, из них около 200 – дети.

"Наша основная миссия – это коммуникация с ВСУ, госпитальерами, парамедиками, волонтерами и военной администрацией о предоставлении гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Акцентируем внимание на семьях с детьми. Нужно сделать все, чтобы вывезти всех в более безопасные места", – отметил в ходе поездки в Бахмут начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко.

Указывается, что полицейским "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать.