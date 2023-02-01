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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте остается 5990 человек, из них около 200 – дети – Нацполиция

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Правоохранителям "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать из Бахмута, отметили в Нацполиции
Правоохранителям "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать из Бахмута, отметили в Нацполиции
Фото: Національна поліція України / Facebook

Полицейские продолжают эвакуацию детей из прифронтового Бахмута Донецкой области.

Об этом 1 февраля сообщается в Facebook Нацполиции Украины.

Отмечается, что российские оккупанты каждый день уничтожают Бахмут и убивают его жителей.

По данным правоохранителей, в настоящее время в городе остается 5990 человек, из них около 200 – дети.

"Наша основная миссия – это коммуникация с ВСУ, госпитальерами, парамедиками, волонтерами и военной администрацией о предоставлении гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Акцентируем внимание на семьях с детьми. Нужно сделать все, чтобы вывезти всех в более безопасные места", – отметил в ходе поездки в Бахмут начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко.

Указывается, что полицейским "постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия", чтобы уговорить людей уехать.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/1233898510866321/

Контекст:

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, эвакуация, волонтеры, правоохранители, дети, госпиталь, поезда, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, полицейский, семья, Нацполиция, население, российские оккупанты
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