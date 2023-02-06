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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия России за сутки обстреляла позиции ВСУ и гражданские объекты около 60 раз – Генштаб

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Силы обороны отразили атаки врага в 14 населенных пунктах Донецкой области
Силы обороны отразили атаки врага  в 14 населенных пунктах Донецкой области
Фото: ЕРА

За последние сутки российская армия нанесла четыре ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 6 января сообщил в Facebook.

Оккупанты 56 раз атаковали позиции украинских защитников и населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Обстрелам из разного вида оружия подверглась мирная инфраструктура в Черниговской, Харьковской, Луганской областях, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

По данным ВСУ, основные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Силы обороны отразили атаки врага  в 14 населенных пунктах Донецкой области.

"В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено, отмечают в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02azZCVyEbj6x57r57UAtRSTHHrkiiKjJdPZuryswQYneyCCadxakb65ogJAjCjt1Dl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Теги: Харьков, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, российские оккупанты
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