Армия России за сутки обстреляла позиции ВСУ и гражданские объекты около 60 раз – Генштаб

Оккупанты 56 раз атаковали позиции украинских защитников и населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Обстрелам из разного вида оружия подверглась мирная инфраструктура в Черниговской, Харьковской, Луганской областях, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
По данным ВСУ, основные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Силы обороны отразили атаки врага в 14 населенных пунктах Донецкой области.
"В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено, отмечают в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.