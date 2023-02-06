Армия России за сутки обстреляла позиции ВСУ и гражданские объекты около 60 раз – Генштаб

Оккупанты 56 раз атаковали позиции украинских защитников и населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Обстрелам из разного вида оружия подверглась мирная инфраструктура в Черниговской, Харьковской, Луганской областях, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

По данным ВСУ, основные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Силы обороны отразили атаки врага в 14 населенных пунктах Донецкой области.

"В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено, отмечают в Генштабе.