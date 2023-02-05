В Херсонской области оккупанты похищают у населения оборудование для перемещения по воде – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В сентябре 2022 года, за несколько недель до массового отхода оккупантов с правого берега реки Днепр, они использовали краденные у населения лодки для бегства от мест боевых действий, сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Осенью правобережье Херсонской области (включая областной центр) было деоккупировано.