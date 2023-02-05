В Херсонской области оккупанты похищают у населения оборудование для перемещения по воде – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сентябре 2022 года, за несколько недель до массового отхода оккупантов с правого берега реки Днепр, они использовали краденные у населения лодки для бегства от мест боевых действий, сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.