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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты похищают у населения оборудование для перемещения по воде – Генштаб ВСУ

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Оккупанты уже забирали лодки ранее
Оккупанты уже забирали лодки ранее
Фото: pixabay.com (архив)

В селе Крынки, расположенном в Херсонской области на левом берегу реки Днепр, российские оккупанты ищут у местного населения плавсредства. Об этом проинформировал 5 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029wdAESbrrgDgaFBX7iuheVWUgLhWg3UYt4Dag8wEzXnwJo42kQxD1sa75uQnn5N3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сентябре 2022 года, за несколько недель до массового отхода оккупантов с правого берега реки Днепр, они использовали краденные у населения лодки для бегства от мест боевых действий, сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Осенью правобережье Херсонской области (включая областной центр) было деоккупировано.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, похищение, война России против Украины, обыски, лодка, население, река Днепр, реки, российские оккупанты
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