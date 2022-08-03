В Херсонcкой области россияне оборудуют бомбоубежища и скупают надувные лодки – украинская разведка

"Во время осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в тоннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где был создан запас продуктов и воды. Той же ночью оккупанты сорвали замки с помещений и украли все запасы", – сказано в сообщении.
В селе Геническая Горка на Арабатской стрелке представители оккупационной администрации предупредили владельцев детского лагеря "Сокол", базы отдыха "Белый Лебедь", пансионатов "Прибой" и Arabatca Club о "национализации" объектов. Комплексы планируют использовать в качестве базы расположения и отдыха российских войск.
"Одновременно в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства. В том числе надувные лодки и матрасы", – отметили в разведке.
Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области враг уничтожает телекоммуникационные сети украинских провайдеров, отказавшихся сотрудничать с оккупационной администрацией.
Россияне запретили расплачиваться украинской валютой на местных рынках, демонтируют терминалы и банкоматы, поддерживающие гривневые операции, сообщили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий 31 июля сообщил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.