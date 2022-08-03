В Херсонcкой области россияне оборудуют бомбоубежища и скупают надувные лодки – украинская разведка

"Во время осмотра подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в тоннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, где был создан запас продуктов и воды. Той же ночью оккупанты сорвали замки с помещений и украли все запасы", – сказано в сообщении.

В селе Геническая Горка на Арабатской стрелке представители оккупационной администрации предупредили владельцев детского лагеря "Сокол", базы отдыха "Белый Лебедь", пансионатов "Прибой" и Arabatca Club о "национализации" объектов. Комплексы планируют использовать в качестве базы расположения и отдыха российских войск.

"Одновременно в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства. В том числе надувные лодки и матрасы", – отметили в разведке.

Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области враг уничтожает телекоммуникационные сети украинских провайдеров, отказавшихся сотрудничать с оккупационной администрацией.

Россияне запретили расплачиваться украинской валютой на местных рынках, демонтируют терминалы и банкоматы, поддерживающие гривневые операции, сообщили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)