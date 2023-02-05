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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг несет масштабные потери, на оккупированную территорию Украины прибыли российские медики – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины
Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины
Фото: ЕРА

На временно оккупированной территории Луганской области российские войска развернули госпиталь с российским персоналом. Об этом проинформировал 5 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в [селе] Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами", – говорится в сообщении.

Также Генштаб рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029wdAESbrrgDgaFBX7iuheVWUgLhWg3UYt4Dag8wEzXnwJo42kQxD1sa75uQnn5N3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 131 290 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, медицина, Луганская область, война, Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, госпиталь, война России против Украины, ракеты, медики
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