Враг несет масштабные потери, на оккупированную территорию Украины прибыли российские медики – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в [селе] Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами", – говорится в сообщении.
Также Генштаб рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины.
"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 131 290 человек личного состава.