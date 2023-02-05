Враг несет масштабные потери, на оккупированную территорию Украины прибыли российские медики – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины Фото: ЕРА

"Враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в [селе] Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами", – говорится в сообщении.

Также Генштаб рассказал об ударах по объектам врага на территории Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)