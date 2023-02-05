В Запорожской области оккупанты выселяют людей на улицу, а их жилье отдают коллаборантам – Генштаб ВСУ

"В городе Токмак [...] российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе вражеских так называемых правоохранительных органов. Владельцам же приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)