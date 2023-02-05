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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты выселяют людей на улицу, а их жилье отдают коллаборантам – Генштаб ВСУ

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Токмак оккупанты захватили в конце марта 2022 года
Токмак оккупанты захватили в конце марта 2022 года
Фото: ЕРА

Российские оккупанты в Токмаке Запорожской области заселяют в чужие квартиры коллаборантов. Об этом проинформировал 5 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В городе Токмак [...] российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе вражеских так называемых правоохранительных органов. Владельцам же приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029wdAESbrrgDgaFBX7iuheVWUgLhWg3UYt4Dag8wEzXnwJo42kQxD1sa75uQnn5N3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть территории Запорожской области.

Токмак был взят оккупантами под контроль 31 марта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, жилье, война России против Украины, российские оккупанты, Токмак
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