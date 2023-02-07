Кабмин согласовал кандидатуры новых глав ОВА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

Правительство поддержало проекты указов президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций.

Согласно проектам указов, Днепропетровскую область возглавит Сергей Лысак, Запорожскую – Юрий Малашко, Херсонскую – Александр Прокудин.

Глав ОВА назначает глава государства, подписывая соответствующие указы.

24 января Зеленский уволил руководителей пяти областей – главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, Запорожской ОВА – Александра Старуха, Сумской ОВА – Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА – Ярослава Янушевича, Киевской ОВА – Алексея Кулебу. Последний был сразу же назначен заместителем главы Офиса президента Украины.

Кандидатуры на должности глав ОВА в Сумской и Киевской областях Кабмин пока не оглашал.

Лысак до этого руководил управлением СБУ в Днепропетровской области, Прокудин возглавлял полицию Херсонской области. Малашко был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.

Контекст:

Вопрос о кадрах, которых назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр ОПУ и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, [которые] немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – рассказал Данилов.

Зеленский 6 февраля в вечернем обращении заявил, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.