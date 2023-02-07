Клименко назначен министром внутренних дел Украины

За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат, написал Железняк.
Он также сообщил, что в парламенте Клименко представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Назначение Клименко подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.
6 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение в парламенте вопроса назначения Клименко главой МВД.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля проект постановления о назначении Клименко №8430.
7 февраля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить Клименко главой МВД.