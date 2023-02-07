Клименко назначен министром внутренних дел Украины

За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат, написал Железняк.

Он также сообщил, что в парламенте Клименко представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Назначение Клименко подтвердил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.