Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД Украины

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", – написал Мельничук.

Назначения глав МВД и СБУ 6 февраля анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.