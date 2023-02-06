Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД Украины

Об этом в Telegram проинформировал представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", – написал Мельничук.
Назначения глав МВД и СБУ 6 февраля анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.