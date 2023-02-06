Зеленский предложил Раде назначить Малюка главой СБУ

"Согласно пункту 14 части первой статьи 106 Конституции Украины вношу представление о назначение Малюка на должность главы Службы безопасности Украины", – говорится в документе (.pdf).

На заседании Верховной Рады Зеленский будет представлять кандидатуру Малюка на должность лично.

Контекст:

Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть".

С марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Малюк стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после увольнения предыдущего главы ведомства Ивана Баканова.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 27 октября, Малюк заявлял, что одним из главных приоритетов в работе СБУ является ее очистка от предателей.