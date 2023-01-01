Глава СБУ Малюк: Если 2022 год стал годом испытаний и надежды, то 2023 год обязательно станет годом победы

Малюк: В 2022 году мы не просто столкнулись с серьезными потрясениями и вызовами, а показали, что умеем их преодолевать Фото: ssu.gov.ua

"Есть много слов, которыми можно описать прошлый год. Но наиболее точная формулировка – исторический. Потому что в 2022 году мы не просто столкнулись с серьезными потрясениями и вызовами, а показали, что умеем их преодолевать. Весь мир увидел, что украинцы – нация несгибаемых воинов, потомки славных киевских князей и рыцарей казацкого времени", – отметил он.

По словам Малюка, украинцы доказали, что Украина была, есть и обязательно будет, ведь невозможно уничтожить народ, где простые фермеры захватывают вражеские танки, пенсионеры плетут защитные сетки для военных, а дети отдают свои сбережения на помощь армии.

Он добавил, что сегодня СБУ вместе со всеми силами обороны круглосуточно защищает Украину: сотрудники ведомства воюют в самых горячих точках, разоблачают вражеские агентурные сети, расследуют военные преступления России, проводят сверхсложные спецоперации, противодействуют внутренним и внешним угрозам.

"Но главное – мы делаем важный вклад в победу Украины и приближаем ее! Итак, если 2022 год стал годом испытаний и надежды, то 2023-й обязательно станет годом победы! Когда вся наша страна будет в безопасности, на временно оккупированных территориях будут развеваться желто-голубые флаги, а наши защитники вернутся домой – строить мирную и счастливую Украину. Верю, что так и будет! Сил и воодушевления каждому из вас для осуществления этого заветного желания! Согласия, благополучия и счастья вашим семьям!" – подытожил он.