Зеленский повысил в звании и.о. главы СБУ Малюка

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Малюку Василию Васильевичу – первому заместителю председателя Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Должность первого заместителя главы СБУ Малюк занимает с марта 2020 года, он является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть". Звание бригадного генерала было присвоено ему 25 марта.

Малюк стал и.о. главы СБУ 18 июля. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства Ивана Баканова.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 27 октября, Малюк заявлял, что приоритетом в работе СБУ является ее очистка от предателей.